«Στο σκαμνί» διευθύντρια σχολείου και πρώην μαθητής για υπόθεση bullying: «Την αποκαλούσαν χοντρέλα, πελεκάνο και γυαλάκια»

Μια 14χρονη μαθήτρια αναγκάστηκε να αλλάξει σχολείο, καθώς έπεσε θύμα bullying από έναν συμμαθητή της.

Μια συγκλονιστική υπόθεση bullying σε σχολείο της Βόρειας Ελλάδας, έρχεται στην επιφάνεια. Η διευθύντρια του σχολείου και ένας πρώην μαθητής θα βρεθούν αντιμέτωποι με την δικαιοσύνη, την ώρα που το κορίτσι προσπαθεί να γιατρέψει ακόμα τις πληγές της...

«Συμμαθητής της, την αποκαλούσε πελεκάνο, γυαλάκια, ανώμαλη, χοντρέλα, πόρνη… αναγκαστήκαμε να αλλάξουμε σχολείο. Με πολύ κόπο τελείωσε και δυστυχώς αντιμετωπίζει ψυχολογικό πρόβλημα πια με αυτό που βίωσε», λέει η μητέρα της και ξεσπά σε λυγμούς μιλώντας στο GRTimes.gr.

Μία υπόθεση που θα μπορούσε να αποτελεί ίσως εφιαλτικό σενάριο ταινίας. Δυστυχώς όμως το σενάριο αυτό ζωής της 14χρονης μαθήτριας ήταν πέρα για πέρα αληθινό. Και εκείνη πρωταγωνίστρια σε υπόθεση bullying από συμμαθητή της, που άλλαξε τη ζωή της δραματικά.

Το κορίτσι σήμερα μεγάλωσε. Οι πληγές όμως δεν έχουν κλείσει. Οι ζοφερές εικόνες καθημερινότητας στο σχολείο, οι βρισιές, οι κοροϊδίες και οι χαρακτηρισμοί για την εξωτερική της εμφάνιση την έχουν σημαδέψει. Καμιά φορά, ο χρόνος δεν γιατρεύει όπως φαίνεται.

Η κοπέλα που είχε ως όνειρο από μικρή να γίνει καλλιτέχνης και μάλιστα ηθοποιός, δυστυχώς σήμερα τέσσερα χρόνια μετά το μαρτύριο της, δίνει μάχη με τον ίδιο της τον εαυτό προσπαθώντας να αφήσει πίσω το κακό παρελθόν και να προχωρήσει μπροστά. Κάτι που όμως φαντάζει πολύ δύσκολο, όπως λέει η μητέρα της.

Η υπόθεση

«Η ζωή μας έχει καταστραφεί, σας το λέω έτσι όπως το νιώθω, έτσι όπως το ζω κάθε μέρα που περνά. Όλα ξεκίνησαν το 2018 όταν η κόρη μου μαθήτρια γυμνασίου ακόμη θα αντιμετώπιζε την αρχή ενός εφιάλτη, που, σύντομα θα της άλλαζε τη ζωή. Υπήρχε λοιπόν ένας συμμαθητής της ο οποίος συστηματικά την πείραζε αρχικά. Όμως από ότι φαίνεται δεν είχε όρια αυτό το πείραγμα, γιατί άρχισε να παίρνει άλλες διαστάσεις. Το παιδί στην αρχή δεν μας είχε πει κάτι, έβλεπα πως ήταν λίγο προβληματισμένη αλλά που να πάει το μυαλό μου, για το τι συνέβαινε. Μέχρι που κάποια στιγμή έρχεται από το σχολείο με γοερό κλάμα. Παθαίνω σοκ. Τι έγινε, τι συμβαίνει στο παιδί. Με αυτά και με αυτά τελικά μιλάει, τα λέει όλα. Για όλα όσα υπέφερε από το συμμαθητή της. Την αποκαλούσε πελεκάνο, γυαλάκια, ανώμαλη, χοντρέλα, πόρνη… Δεν το πίστευα αυτό που άκουγα. Αποφάσισα χωρίς δεύτερη σκέψη να πάω στη διευθύντρια το σχολείου, δε γινόταν να αφήσω έτσι την κατάσταση. Ενημέρωσα και εκείνη μου είπε ότι δεν είχε ιδέα για όλα όσα της έλεγα και πως θα μιλούσε τόσο με τον μαθητή όσο και με τους γονείς του».

«Θέλουμε δικαίωση για το παιδί μας», λέει η μητέρα

«Αναγκαστήκαμε με τα πολλά να προσφύγουμε στη Δικαιοσύνη, δεν είχαμε οικονομική δυνατότητα αλλά ένιωθα πως έπρεπε να υπερασπιστώ το παιδί μου, το οποίο δεν ήθελε να πηγαίνει στο σχολείο γιατί απλά δεν άντεχε άλλο την κατάσταση. Τελικά κάναμε μήνυση τόσο στους γονείς του μαθητή όσο και στη διευθύντρια του σχολείου. Η υπόθεση έφτασε στη Δικαιοσύνη περίπου τέσσερα χρόνια μετά. Πρωτόδικα στο αστικό κομμάτι απαλλάχθηκαν λόγω αμφιβολιών. Φυσικά κάναμε έφεση η οποία θα συζητηθεί το Δεκέμβριο. Το ποινικό κομμάτι όμως της υπόθεσης θα εκδικαστεί το Νοέμβριο, επιτέλους ήρθε ο καιρός να λογοδοτήσουν για αυτό που έκαναν στο παιδί μου τόσο αυτός ο συμμαθητής της αλλά και η διευθύντρια του σχολείου για απόκρυψη στοιχείων και της αλήθειας για όλο αυτό που έζησε η κόρη μου».

Όπως εξηγεί η μητέρα το πλέον φοβερό όλων είναι πως εξαιτίας όλων αυτών των περιστατικών δημιουργήθηκε σοβαρότατο πρόβλημα υγείας στην κόρη της. «Παρακολουθείται από ειδικούς και λαμβάνει ισχυρότατη φαρμακευτική αγωγή προκειμένου να μπορέσει να σταθεί στα πόδια της. Έχει χάσει τη ζωντάνια, την φρεσκάδα, τον αυθορμητισμό της. Στην ουσία έχασε την παιδικότητά της. Ταλαιπωρείται ακόμη μέχρι σήμερα και ας πέρασαν τα χρόνια. Κλαίει με λυγμούς και πολλές φορές μέχρι λιποθυμίας. Είναι σαφές ότι θέλουμε δικαίωση για το παιδί μας», καταλήγει η μητέρα. Να σημειωθεί τέλος ότι η εκδίκαση της υπόθεσης θα λάβει χώρα την 1η Νοέμβρη.

Στο πλευρό της μητέρας το «Live without Bullying»

Η μητέρα της μαθήτριας έχει επιπλέον έρθει σε επικοινωνία με το «Live without Bullying», όπου και έγινε η σχετική ενημέρωση από τους ειδικούς που στέκονται στο πλευρό της μητέρας και της κόρης της. Η πλατφόρμα «Live Without Bullying», παρέχει δωρεάν συμβουλευτική υποστήριξη σε μαθητές, γονείς και καθηγητές κατά του εκφοβισμού.

Περισσότερα από 245 εκατομμύρια παιδιά και έφηβοι είναι θύματα σχολικής βίας παγκοσμίως. Το «Live Without bullying» δημιουργήθηκε το 2015 από το ΚΜΟΠ – Κέντρο Κοινωνικής Δράσης και Καινοτομίας με στόχο την πρόληψη και αντιμετώπιση του ενδοσχολικού και διαδικτυακού εκφοβισμού. Είναι μια πρωτοποριακή πλατφόρμα παροχής δωρεάν online συμβουλευτικής υποστήριξης σε μαθητές, γονείς και καθηγητές.

Παιδιά και ενήλικες μπορούν να ενημερωθούν για το φαινόμενο του εκφοβισμού και να λάβουν, δωρεάν και ανώνυμα, υποστήριξη από επαγγελματίες ψυχολόγους εξειδικευμένους σε θέματα bullying. Η συμβουλευτική διαδικασία που ακολουθείται από την έμπειρη ομάδα των συμβούλων του Live Without Bullying (LWB) βασίζεται στην προσωποκεντρική και γνωσιακή συμπεριφορική προσέγγιση. Η γραμμή επικοινωνίας να πούμε είναι προσβάσιμη σε όλους καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας.