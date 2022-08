Αντιδράσεις και ειρωνείες με το δωράκι του αγγλικού ΕΣΥ σε εργαζόμενο: Το «ένα κέρασμα για ευχαριστώ» ήταν ένα φακελάκι τσάι

Η NHC έδωσε τη δική της απάντηση αλλά…δεν έπεισε.

Εντάξει, στα δώρα αυτό που μετράει είναι η κίνηση, είναι η σκέψη, αλλά βρε αθεόφοβοι… ένα φακελάκι τσάι; Μα ένα φακελάκι τσάι; Και μιλάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας (NHS), το αντίστοιχο ΕΣΥ της Αγγλίας, που κάτι παραπάνω θα μπορούσε να κάνει.

Αυτό το δώρο, σε φάκελο «ένα μικρό κέρασμα για ευχαριστώ» του NHS έχει προκαλέσει ποικίλες αντιδράσεις, πολλές ειρωνείες και… αποκαλύψεις στα social media, καθώς βγήκαν στη φόρα κι άλλα δώρα. Ποταπά δώρα.

Η κόρη του εργαζομένου του NHS, έβγαλε το δώρο στο TikTok βάζοντας κάποια περιπαιχτικά hashtags, αναφερόμενη πως αυτό ήταν για τις υπηρεσίες που προσέφεραν οι εργαζόμενοι κατά την περίοδο του λοκντάουν.

Αυτό ήταν… Έγινε ένας μικρός χαμός, με άλλους χρήστες να μοιράζονται τα δώρα που πήραν που οι ίδιοι έλαβαν, παρόμοια με το φακελάκι τσάι. Όπως; Κονκάρδες, φακελάκι για ζεστή σοκολάτα, ένα νόμισμα 50 πένες (το αντίστοιχο 50άλεπτο σε ευρώ) ακόμα και έναν ηλιόσπορο .

Ο Matthew Hopkins, διευθύνων Σύμβουλος του Worcestershire Acute Hospitals NHS Trust, δήλωσε στη Mirror: «Για ένα επιπλέον μικρό αλλά ειλικρινές ευχαριστώ στις μαίες και τις νοσοκόμες μας για τη Διεθνή Ημέρα της Μαίας και τη Διεθνή Ημέρα Νοσηλευτών, στείλαμε σε καθένα από αυτούς ένα πιστοποιητικό και μια σακούλα δώρου με διάφορα αντικείμενα, συμπεριλαμβανομένου ενός φακέλου επώνυμου τσαγιού, για να τους ενθαρρύνει να κάνουν ένα διάλειμμα.

