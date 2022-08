Έτσι θα ζήσετε τις 15 χαρακτηριστικές στιγμές της καριέρας του Michael Jordan στο NBA 2K23 (vid)

Πως θα πρέπει να αντιμετωπίσετε δύσκολες καταστάσεις ως MJ

Η 2Κ παρουσίασε περισσότερες πληροφορίες και λεπτομέρειες για το Jordan Challenge mode που έρχεται στο NBA 2K23 και θα βάλει τους παίκτες σε 15 σημαντικές στιγμές στην καριέρα του μεγάλου αθλητή.

«Το Jordan Challenge είναι μια μοναδική εμπειρία που όμοιά της δεν έχει εμφανιστεί από το 2Κ11 κι έπειτα», σημείωσε ο αντιπρόεδρος του NBA development την ομάδα ανάπτυξης Visual Concepts, Erick Boenisch.

Συμπλήρωσε δε πως «η ομάδα μας σκέφτηκε τα πάντα για αυτό το mode, από το πως θα προσαρμόσει τα γήπεδα, τους παίκτες, τις εμφανίσεις, τη μετάδοση, αλλά και το στιλ παιξίματος των ομάδων, για να ταξιδέψει τους παίκτες στην εκάστοτε εποχή».

Οι 15 στιγμές από την καριέρα του Michael Jordan που έχουν μετατραπεί σε challenges για το NBA 2K23 είναι οι εξής:

1. 1982 National Championship: University of North Carolina vs. Georgetown

2. 1984 Team USA Basketball Scrimmage

3. 1986 Eastern Conference First Round, Game 2

4. 1988 NBA All-Star Game

5. 1989 Eastern Conference First Round, Game 5

6. 1990 Atlanta Hawks at Chicago Bulls

7. 1990 Chicago Bulls at Cleveland Cavaliers

8. 1990 Eastern Conference Finals, Game 3

9. 1991 NBA Finals, Game 5

10. 1992 NBA Finals, Game 1

11. 1995 Chicago Bulls at New York Knicks

12. 1996 NBA Finals, Game 6

13. 1997 NBA Finals, Game 5

14. 1997 Chicago Bulls vs. Los Angeles Lakers

15. 1998 NBA Finals, Game 6

Το NBA 2K23 θα κυκλοφορήσει στις 9 Σεπτεμβρίου 2022.