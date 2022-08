Shooters, περιπέτειες και board games έρχονται ως δωρεάν games στο PlayStation Plus τον Αύγουστο

Νέα δωρεάν παιχνίδια για τους συνδρομητές της υπηρεσίας από μεριάς Sony.

H Sony ανακοίνωσε τα δωρεάν παιχνίδια που θα προσφέρει στους συνδρομητές της υπηρεσίας PlayStation Plus για το μήνα Αύγουστο και φαίνεται πως φέρνει τίτλο για κάθε γούστο.

Έτσι, από τις 16 Αυγούστου, όσοι έχουν ενεργή συνδρομή στα PlayStation Plus Extra και PlayStation Plus Premium θα μπορούν να παίξουν τα Yakuza 0, Yakuza Kiwami και Yakuza Kiwami 2, δηλαδή τα πρώτα τρία κεφάλαια της γνωστής ιαπωνικής σειράς.

Στα υπόλοιπα παιχνίδια βλέπουμε τίτλους όπως τα Dead by Daylight, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands και Bugsnax, καλύπτοντας έτσι κάθε διαφορετικό γούστο.

Αναλυτικά, η λίστα περιλαμβάνει τα εξής παιχνίδια: Bugsnax, Dead by Daylight, Everspace, Metro Exodus, Monopoly Madness, Monopoly Plus, Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands, Trials of Mana, Uno, Yakuza 0, Yakuza Kiwami και Yakuza Kiwami 2.

Για τα απλά μέλη με συνδρομή στο PlayStation Plus Essential, υπενθυμίζουμε πως προσφέρονται δωρεάν τα Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, Yakuza: Like a Dragon και Little Nightmares μέχρι και τις αρχές του επόμενου μήνα.