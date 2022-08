Κινηματογραφικά πλάνα από τη σύλληψη Ρώσων πρακτόρων: Απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού Υπουργού Άμυνας (vid)

«Τους υποσχέθηκαν 100 με 150 χιλιάδες δολάρια για κάθε φόνο» πρόσθεσε σχετικά Ουκρανός αξιωματούχος.

Είναι η στιγμή που οι κομάντος των Ουκρανών συλλαμβάνουν Ρώσους κατασκόπους, όπως λένε, οι οποίοι ήταν έτοιμοι για απόπειρα δολοφονίας του Ουκρανού υπουργού Άμυνας και του επικεφαλής της υπηρεσίας Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας.

Το βίντεο έχει αναρτήσει ο σύμβουλος του Υπουργείου Εσωτερικών Αντόν Γκεραστσένκο. Σε αυτό απεικονίζεται η στιγμή της σύλληψης από τους Ουκρανούς κομάντος, των Ρώσων κατασκόπων, καθώς και η ανάκριση τους.

⚡️Ukrainian security service was able to prevent murders of Defense Minister @oleksiireznikov, head of @DI_Ukraine Kyrylo Budanov and a famous activist by employees of Russian military intelligence.



They were promised $100-150K for each murder.



