Smarthink: 6 πολύ καλοί λόγοι για να μετατρέψεις το σπίτι σου σε έξυπνο

'Οταν η τεχνολογία και η τεχνητή νοημοσύνη σε βοηθούν να νιώσεις το σπίτι σου ακόμα πιο φιλικό και άνετο, από όσο είναι.

Πόσες φορές δεν έχουμε ευχηθεί το σπίτι μας να είναι... έξυπνο; Και πόσες φορές δεν έχουμε αναζητήσει τρόπους ή δεν έχουμε καταφύγει σε λύσεις, για να το πετύχουμε αυτό;

Η τεχνολογία τη σήμερον ημέρα ακμάζει, με αποτέλεσμα να ανακαλύπτονται όλο και περισσότερα πράγματα, που κάνουν τη διαβίωση στο σπίτι ακόμα πιο λειτουργική κι ευχάριστη. Και ναι, το να έχεις πλέον ένα «έξυπνο σπίτι», δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, αλλά μπορεί να γίνει πραγματικότητα.

Πώς θα σου φαινόταν, λοιπόν, αν το ωραίο σου σπιτάκι «άκουγε» τις ανάγκες σου και προσαρμοζόταν σε αυτές, ώστε να ζεις άνετα; Μέσα από το "Smarthink", το πρώτο smart home οικοσύστημα έξυπνης διαχείρισης και εξοικονόμησης ενέργειας για το σπίτι, με Τεχνητή Νοημοσύνη, από το Φυσικό Αέριο, που μετατρέπει το σπίτι σε έξυπνο, όλα είναι εφικτά. Και το καλύτερο; Μπορείς να την δοκιμάσεις, σε οποιοδήποτε πάροχο ρεύματος και αν ανήκεις!

Το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, είναι να εξοπλιστείς με το starter kit, το οποίο μπορείς να εγκαταστήσεις μέσα σε λίγα λεπτά στο χώρο σου. Και τι περιλαμβάνει αυτό; Πρώτον, το Gateway, το οποίο είναι το κέντρο ελέγχου του έξυπνου σπιτιού. Δεύτερον, τον μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, που δείχνει την κατανάλωση που κάνεις σε πραγματικό χρόνο, ώστε να βλέπεις ποια συσκευή καταναλώνει περισσότερο και να έχεις τον έλεγχο του λογαριασμού. Τρίτον, τον έξυπνο θερμοστάτη αφής, ο οποίος ρυθμίζει την επιθυμητή θερμοκρασία του σπιτιού ή/και του νερού, με ένα άγγιγμα στην οθόνη του ή από το κινητό σου. Και τέλος, τον έξυπνο διακόπτη θερμοσίφωνα, ο οποίος ελέγχεται ακόμα και αν είσαι εκτός σπιτιού, για μέγιστη άνεση και εξοικονόμηση. Φυσικά, κατεβάζεις και το Smarthink App, μέσα από το οποίο γίνεται όλη η... δουλειά.

Και παρακάτω σου έχουμε έξι πολύ καλούς λόγους για να το κάνεις:

1. Εξοικονομείς χρήματα

Είμαστε σίγουροι πως όταν έρχεται ο λογαριασμός ρεύματος, σε πιάνει ένα... χτυποκάρδι, για το τι θα αντικρίσεις. Με το "Smarthink", η καρδιά σου μπορεί να ηρεμήσει, αφού μπορείς να ελέγξεις σε πραγματικό χρόνο την κατανάλωση του σπιτιού σου, αλλά και να δεις ποια συσκευή «καίει» περισσότερο ρεύμα, για να κάνεις τις απαραίτητες ρυθμίσεις/προσαρμογές, ώστε να μην έρχεται πια «φουσκωμένος» ο λογαριασμός και να κρατήσεις κάποια ευρώ στην άκρη, για να πας να δεις τον αγώνα της αγαπημένης σου ομάδας.

2. Κάνεις διαχείριση από όπου κι αν βρίσκεσαι

Πλέον, με ένα πάτημα στην οθόνη του smartphone μας, όλα γίνονται πιο εύκολα και γρήγορα. Έτσι και με το Smarthink App. Κατεβάζεις την εφαρμογή της υπηρεσίας από το Google Play ή το Apple App Store και μέσα από αυτή μπορείς να διαχειριστείς όλο το οικοσύστημα και τις συσκευές σου. Οι δυνατότητες πολλές, όπως ρύθμιση σεναρίων και κανόνων για κάθε στιγμή της ημέρας, λήψη ειδοποιήσεων και προτάσεων για άνεση και εξοικονόμηση, παρακολούθηση της live κατανάλωσης των μεμονωμένων συσκευών, αλλά και της συνολικής κατανάλωσης του χώρου (τεχνολογία ΑΙ), εύκολη πλοήγηση με κατανοητές επεξηγήσεις και διαδραστικά γραφήματα κατανάλωσης και, last but not least, πρόβλεψη του μηνιαίου λογαριασμού.

3. Όλα στον... αυτόματο

Χάρη στο Smarthink, όλα γίνονται αυτόματα και το μόνο που χρειάζεται να κάνεις, είναι να τσεκάρεις τι γίνεται. Ειδικά, αν προμηθευτείς και τις πρόσθετες έξυπνες συσκευές, μπορείς να απολαύσεις την ολοκληρωμένη εμπειρία του οικοσυστήματος Smarthink. Ποιες είναι αυτές; Η έξυπνη πρίζα, η έξυπνη λάμπα, το έξυπνο χειριστήριο κλιματιστικού, ο αισθητήρας πόρτας παραθύρου κι ο έξυπνος αισθητήρας χώρου

4. Εξοικονομείς και χρόνο

Πες αλήθεια. Πόσες φορές, επιστρέφοντας σπίτι, είχες ευχηθεί να έχεις ζεστό νερό και να μη χρειαστεί να ανάψεις τον θερμοσίφωνα και να περιμένεις, μέχρι να ζεσταθεί το νερό; Σίγουρα αρκετές. Τώρα, με το Smarthink, μπορείς μέσω του app να ενεργοποιήσεις τον έξυπνο διακόπτη θερμοσίφωνα και να έχεις ζεστό νερό. Έτσι, την επόμενη φορά που θα ανοίξεις την πόρτα, δεν θα χάσεις χρόνο και θα κάνεις αμέσως ένα χαλαρωτικό μπάνιο!

5. Είσαι κύριος της κατανάλωσής σου

Όλα τα παραπάνω συντελούν φυσικά στον εξ' ολοκλήρου έλεγχο της κατανάλωσης ρεύματος, ο οποίος περνάει στα χέρια σου. Το Smarthink γίνεται ο σύμμαχός σου, ώστε να ελέγχεις όλες τις συσκευές του σπιτιού, να βλέπεις ποια είναι αυτή που καταναλώνει περισσότερο ρεύμα και να κάνεις τις απαραίτητες ρυθμίζεις, για να ορίζεις εσύ στο τέλος τον λογαριασμό που θα λαμβάνεις. Αυτό το κάνεις μέσω του μετρητή κατανάλωσης ρεύματος, που αναφέραμε παραπάνω.

6. Άνεση, το «Α» και το «Ω»

Στο σπίτι μας το παν είναι η άνεση, ώστε να έχουμε ένα ξεκούραστο από άγχη και ανησυχίες κεφάλι. Το Smarthink σε βοηθάει να είσαι άνετος σε όλα τα επίπεδα: τις δράσεις εξοικονόμησης που είναι προσωποποιημένες και προσαρμόζονται στα «θέλω» σου, μέχρι το περιβάλλον σου (θερμοκρασία, φωτισμός), αλλά και την τσέπη σου!

Αν, λοιπόν, σε «ψήσαμε», μπορείς να κάνεις ένα «κλικ» εδώ και να μάθεις περισσότερα για την υπηρεσία που θα σου αλλάξει ολοκληρωτικά τον τρόπο διαβίωσης που είχες μέχρι σήμερα στο σπίτι!