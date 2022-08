Επιτέλους ανακοινώσεις: Τον Σεπτέμβριο η beta του Call of Duty: Modern Warfare II

Έρχεται η δοκιμαστική έκδοση του αναμενόμενου τίτλου τις επόμενες εβδομάδες.

Η Activision ανακοίνωσε πως η δοκιμαστική έκδοση (beta) του Call of Duty: Modern Warfare II θα ξεκινήσει τον Σεπτέμβριο, με τους κατόχους PlayStation να έχουν και πάλι προτεραιότητα έναντι όλων των υπολοίπων.

Η Infinity Ward, ομάδα ανάπτυξης του παιχνιδιού, έκανε τις σχετικές ανακοινώσεις στο πλαίσιο του Call of Duty League Championship και οι ημερομηνίες δοκιμής διαφέρουν ανάλογα με το format που θα κάνετε προ-παραγγελία.

Η πρώτη πρώιμη πρόσβαση θα δοθεί στους κατόχους PS4 και PS5 που θα προ-παραγγείλουν το game από τις 16 έως και τις 17 Σεπτεμβρίου, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει η ανοιχτή δοκιμαστική έκδοση για όλους, από τις 18 έως και τις 20 του ίδιου μήνα.

Η crossplay beta για όλους όσοι προ-παραγγείλουν το Call of Duty: Modern Warfare II θα «τρέξει» από τις 22 έως και τις 23 του Σεπτεμβρίου, ενώ η ανοιχτή έκδοση για όλους θα ξεκινήσει στις 24 Σεπτεμβρίου και θα λήξει στις 26 του ίδιου μήνα.

Τέλος, η ομάδα ανάπτυξης δημοσίευσε υλικό για ένα νέο multiplayer χάρτη που ονομάζεται Grand Prix.

