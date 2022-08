Θέλει να χαρίσει το ψυγείο του γιατί θεωρεί ότι το έχει στοιχειώσει η μητριά του

Viral έχουν γίνει οι αφίσες στο Λονδίνο, με ένα «καταραμένο ψυγείο» το οποίο θέλει να ξεφορτωθεί ο ιδιοκτήτης του.

Ένας άντρας στην Αγγλία προσπαθεί απεγνωσμένα να ξεφορτωθεί το ψυγείο του σπιτιού του, διότι θεωρεί ότι είναι καταραμένο και στοιχειωμένο από την ψυχή της μητριάς του.

Οι κάτοικοι του Λονδίνου έμειναν έκπληκτοι όταν είδαν τις αφίσες σε διάφορα σημεία της πόλης, συμπεριλαμβανομένου και του σταθμού Old Street του μετρό, με την αγγελία-δωρεά του ιδιοκτήτη του ψυγείου.

«Η μητριά μου έπαθε καρδιακή προσβολή στο πάτωμα της κουζίνας και η ψυχή της μεταφέρθηκε στο ψυγείο. Με υπονομεύει ανεπαίσθητα από τότε, σχολιάζοντας πόσες φέτες τυρί έχω φάει ή αν έχω ξαναβάλει σωστά το καπάκι σε κάποιο φαγητό», γράφει στην αφίσα.

obviously when you see the words “cursed fridge” you have to go over and read on, and i am so glad i did. what the fuck is going on here pic.twitter.com/zjlRYySzgm