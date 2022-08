Προειδοποίηση της Κίνας: «Αν η Ταϊβάν ρίξει έστω και μια λάθος τουφεκιά, θα υποστεί τις συνέπειες» (vids)

«Αν οι δυνάμεις της Ταϊβάν έρθουν ηθελημένα σε επαφή με στον στρατό της Κίνας και ρίξουν ακόμη και μια τουφεκιά κατά λάθος, ο κινεζικός στρατός θα ανταποδώσει», τονίζουν κινεζικές πηγές.

Με μπαρουταποθήκη μοιάζει η περιοχή, θαλάσσια και εναέρια γύρω από την Ταϊβάν και μία σπίθα είναι ικανή να τινάξει τα πάντα στον αέρα. Ενδεχομένως αυτή την σπίθα περιμένει και η Κίνα, η οποία έχει αποκλείσει το νησί και προειδοποιεί ότι με μια λάθος ενέργεια, μια λάθος τουφεκιά και θα υποστούν τις συνέπειες.

Οι κινεζικές ένοπλες δυνάμεις άρχισαν σήμερα (4/8) τα μεγαλύτερα στρατιωτικά γυμνάσια της ιστορίας τους γύρω από την Ταϊβάν, προβαίνοντας σε επίδειξη δύναμης σε αντίδραση για την επίσκεψη της προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων των ΗΠΑ, της Νάνσι Πελόσι, στη νήσο.

Εκτόξευσαν «πολλούς» βαλλιστικούς πυραύλους στα ύδατα γύρω από τη νήσο, έκανε γνωστό το υπουργείο Άμυνας στην Ταϊπέι.

Σύμφωνα με ανακοίνωση Τύπου του υπουργείου, «το Κομμουνιστικό Κόμμα» της Κίνας εκτόξευσε «πολλαπλούς πυραύλους Ντονγκφένγκ στα ύδατα βορειοανατολικά και νοτιοδυτικά της Ταϊβάν από τις 13:56 (σ.σ.: τοπική ώρα• 08:56 ώρα Ελλάδας)».

Η Διοίκηση Ανατολικού Θεάτρου του Λαϊκού Απελευθερωτικού Στρατού της Κίνας ανέφερε πως ολοκλήρωσε εκτοξεύσεις συμβατικών πυραύλων και πρόσθεσε ότι οι έλεγχοι στις περιοχές όπου έγιναν έχουν πλέον αρθεί.

Αν και η επίσκεψη της Πελόσι στην Ταϊβάν, που η Κίνα θεωρεί αποσκιρτήσασα επαρχία της, διήρκεσε λιγότερες από 24 ώρες, πυροδότησε την οργή του Πεκίνου, καθώς επρόκειτο για την πιο υψηλόβαθμη αξιωματούχο που μετέβη στην Ταϊπέι τα τελευταία 25 χρόνια. Ο προκάτοχός της Νιούτ Γκίνγκριτς είχε επισκεφθεί την Ταϊβάν το 1997.

Η κυρία Πελόσι, διεμήνυσε ότι οι ΗΠΑ δεν θα εγκαταλείψουν τη νήσο, η οποία έχει δική της κυβέρνηση που εκλέγεται δημοκρατικά και ζει υπό τη μόνιμη απειλή εισβολής του κινεζικού στρατού.

Εν είδει αντιποίνων, το Πεκίνο άρχισε το μεσημέρι (τοπική ώρα• στις 07:00 ώρα Ελλάδας) στρατιωτικά γυμνάσια ευρείας κλίμακας σε έξι ζώνες γύρω από την Ταϊβάν, πάνω σε πολυσύχναστες θαλάσσιες εμπορικές οδούς.

«Τα γυμνάσια ξεκινούν», ανέφερε το κινεζικό κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV μέσω Weibo, του κινεζικού αντίστοιχου του Twitter, και θα συνεχιστούν ως την Κυριακή το μεσημέρι (07:00 ώρα Ελλάδας).

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής δεν θα επιτρέπεται η είσοδος «πλοίων και αεροσκαφών» στα πεδία όπου θα γίνονται ασκήσεις με πραγματικά πυρά, πρόσθεσε.

Στο Πινγκτάν, κινεζικό νησί κοντά σε μια από τις ζώνες των γυμνασίων, στρατιωτικά ελικόπτερα πέρασαν κινούμενα προς την κατεύθυνση της Ταϊβάν, διαπίστωσαν δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου.

Ο στρατός της Ταϊβάν από την πλευρά του ανέφερε ότι «προετοιμάζεται για πόλεμο» αν και «χωρίς να επιδιώκει πόλεμο».

Σύμφωνα με την κινεζική εφημερίδα Global Times, που επικαλέστηκε στρατιωτικούς αναλυτές, τα γυμνάσια που άρχισαν σήμερα είναι εύρους «χωρίς προηγούμενο» και πύραυλοι θα περάσουν για πρώτη φορά πάνω από την Ταϊβάν.

«Είναι η πρώτη φορά» που ο κινεζικός στρατός θα εκτοξεύσει πυραύλους και θα χρησιμοποιήσει πραγματικά πυρά στο στενό της Ταϊβάν, υπογράμμισε η εφημερίδα, γνωστή για τον εθνικιστικό της τόνο.

Τα σημερινά γυμνάσια γίνονται σε σειρά τομέων γύρω από την Ταϊβάν —σε ορισμένες περιπτώσεις, μόλις 20 χιλιόμετρα από τις ακτές της— και θα διαρκέσουν άλλες τρεις ημέρες, ως την Κυριακή.

«Αν οι δυνάμεις της Ταϊβάν έρθουν ηθελημένα σε επαφή (σ.σ.: με στον στρατό της Κίνας) και ρίξουν ακόμη και μια τουφεκιά κατά λάθος, (ο κινεζικός στρατός) θα ανταποδώσει με σθένος και θα είναι η πλευρά της Ταϊβάν» αυτή που θα έχει την ευθύνη και «θα υποστεί όλες τις συνέπειες», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο πηγή προσκείμενη στον κινεζικό στρατό υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

Οι αρχές της νήσου κατήγγειλαν τα γυμνάσια, κρίνοντας ότι απειλούν την ασφάλεια της ανατολικής Ασίας.

«Ορισμένες από τις περιοχές των γυμνασίων της Κίνας καταπατούν (...) τα χωρικά ύδατα της Ταϊβάν», είπε ο Σουν Λι-φανγκ, εκπρόσωπος του υπουργείου Άμυνας της Ταϊβάν, στηλιτεύοντας την «παράλογη» ενέργεια της Κίνας η οποία «αψηφά τη διεθνή τάξη».

Το υπουργείο ανέφερε πως ο στρατός της Ταϊβάν εκτόξευσε φωτοβολίδα τη νύχτα της Τετάρτης προς Πέμπτη για να απομακρυνθεί UAV που πέταγε πάνω από το νησί Κινμέν, μόλις 10 χιλιόμετρα από την πόλη Σιαμέν, στην ηπειρωτική Κίνα. Δεν διευκρίνισε για τι είδους UAV επρόκειτο, ούτε από πού ερχόταν.

Για το Πεκίνο, τα γυμνάσια αυτά —όπως και άλλα, πιο περιορισμένης έκτασης, τις τελευταίες ημέρες— είναι «απαραίτητο και θεμιτό μέτρο» μετά την επίσκεψη της κυρίας Πελόσι.

«Είναι οι ΗΠΑ αυτές που επιδίδονται σε προκλήσεις και η Κίνα είναι το θύμα τους. Η Κίνα βρίσκεται σε κατάσταση νόμιμης άμυνας», τόνισε στον Τύπο η Χουά Τσουνγίνγκ, εκπρόσωπος του κινεζικού ΥΠΕΞ.

Οι ασκήσεις έχουν στόχο να προσομοιωθεί «αποκλεισμός» της νήσου και συμπεριλαμβάνουν «επιθέσεις εναντίον στόχων στη θάλασσα, πλήγματα στόχων στο έδαφος και έλεγχο του εναέριου χώρου», συνόψισε το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων Νέα Κίνα.

Αν και το σενάριο της εισβολής στην Ταϊβάν των 23 εκατομμυρίων κατοίκων θεωρείτο απίθανο να γίνει πραγματικότητα, οι πιθανότητες αυξήθηκαν μετά την εκλογή το 2016 της σημερινής προέδρου, της Τσάι Ινγκ-γουέν.

🇨🇳🇹🇼Chinese military helicopters fly near Taiwan strait: Chinese military helicopters fly past Pingtan island, one of mainland China's closest points to Taiwan, in Fujian province on Thursday. It comes ahead of massive military drills off Taiwan following US House Speaker Nancy pic.twitter.com/QDztkn2mDB