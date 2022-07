Ο κινεζικός πύραυλος «επέστρεψε» στη Γη και έπεσε στον Ινδικό Ωκεανό (vids)

O κινεζικός πύραυλος είχε προκαλέσει διεθνή ανησυχία καθώς κινείτο ανεξέλεγκτος.

Τα συντρίμμια του κινεζικού πυραύλου CZ-5B επέστρεψαν στη Γη το βράδυ του Σαββάτου (30/7) καθώς έπεσαν στο Ινδικό Ωκεανό.

Η Διαστημική Διοίκηση των ΗΠΑ επιβεβαίωσε ότι τα συντρίμμια εισήλθαν ξανά στην ατμόσφαιρα του πλανήτη περίπου στις 19:45 ώρα Ελλάδος (12.45 μ.μ. ET), χωρίς ευτυχώς να «προσγειωθεί» σε κατοικημένη ζώνη.

Ωστόσο πολλά βίντεο αναρτήθηκαν στα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

#China:The debris of the upper stage of the Long March 5B Y3 rocket (#CZ5B) has re-entered the atmosphere in #Sulu sea around 119.0°E, 9.1°N, and most of the components have been burnt out during re-entry. pic.twitter.com/StX0QDmYiA https://t.co/WgrJXtD7dX