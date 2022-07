Blonde: η λάμψη και η ζωή της Μέριλιν Μονρό στη νέα ταινία του Netflix (vid)

Η νέα παραγωγή θα ρίξει φως στην πανέμορφη ηθοποιό που σημάδεψε την ιστορία του κινηματογράφου.

Η ζωή της Μέριλιν Μονρό έρχεται στο Netflix μέσα από τη νέα ταινία “Blonde” («Η Ξανθιά»).

Η δημοφιλής πλατφόρμα video streaming δημοσίευσε το πρώτο trailer της παραγωγής που φέρνει την Ανα Ντε Αρμας στη θέση της ξανθιάς καλλονής και της περίπλοκης ζωής της.

Η ταινία θα κάνει πρεμιέρα στις 28 Σεπτεμβρίου και θα προσφέρει γνωστές και άγνωστες πτυχές από τον σκηνοθέτη Άντριου Ντόμινικ (The Assassination of Jesse James by the Coward Robert Ford).

Η ταινία Blonde βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Τζόις Κάρολ Όουτς και συμμετέχουν ακόμη οι Έιντριεν Μπρόντι (The Grand Budapest Hotel), Γκάρετ Ντίλαχαντ (Deadwood), Μπόμπι Καναβάλε (Ant-Man), Σκοτ ΜακΝέιρι (Argo), Ζάβιερ Σάμιουελ και Τζούλιαν Νίκολσον.