Χαμός με το twerking party στο μετρό της Νέας Υόρκης: Όλοι ψάχνουν τι έχει συμβεί (vid)

Οι εικόνες από την γραμμή L του μετρό με τις ημίγυμνες γυναίκες, έχουν προκαλέσει ερωτηματικά και όλοι ψάχνουν να δουν τι έχει συμβεί.

Σάλος έχει προκληθεί με τις εικόνες που έχουν ανέβει στα social media και δείχνουν το twerking party που στήθηκε στους συρμούς του μετρό της Νέας Υόρκης και συγκεκριμένα αυτόν της γραμμής L.

Στα videos που έχουν αναρτηθεί στο Twiiter φαίνονται πολλές ημίγυμνες γυναίκες να χορεύουν προκλητικά, να έχουν φτιάξει κάτι σαν τσουλήθρα με νερό για να γλιστράνε και γενικότερα να υπάρχει ένα σκηνικό που μόνο ως μέσο μαζικής μεταφοράς δεν παραπέμπει.

🤦🏾‍♂️ NYC I wish we’d stop allowing these Niggas to have phones pic.twitter.com/d8CUBNgnDG