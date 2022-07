Νέο gameplay video για το Return to Monkey Island

Δείτε πως θα γίνονται οι διάλογοι και ένα μέρος του κόσμου.

Ο δημιουργός της σειράς Monkey Island, Ron Gilbert, δημοσίευσε ένα νέο gameplay video από το Return to Monkey Island, το νέο μέρος του franchise που θα κυκλοφορήσει φέτος.

Σε αυτό βλέπουμε ένα μέρος των μηχανισμών για τους διαλόγους, καθώς και ένα μέρος του κόσμου, αλλά και τον μοναδικό Judge Plank.

O πρωταγωνιστής Gyubrush Threepwood διασχίζει ένα δρόμο για να μπει στην αίθουσα του δικαστηρίου και στη συνέχεια έχει έναν διάλογο με τον Plank, όπου και βλέπουμε το πως θα εμφανίζονται οι διάφορες επιλογές.

Το Return to Monkey Island είναι προγραμματισμένο να κυκλοφορήσει μέσα στο 2022, αρχικά για PC και κονσόλα Nintendo Switch.

It’s odd that #MonkeyIslandMonday happens every 7 days. There must be some hidden pattern here. Any ides @phrenopolis? I’d ask Guybrush but he seems busy at the moment. pic.twitter.com/OZPYt2LaaN