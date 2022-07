Ξεκίνησε η λειτουργία της Γραμμής ΕΛΙΖΑ 10454

Μίλησε μας. Γιατί τα παιδιά είναι ευθύνη όλων μας. Ώρες λειτουργίας: Καθημερινά, Δευτέρα - Παρασκευή, 10:00 - 20:00. Ηλεκτρονική επικοινωνία: [email protected]

Από την 1 η Ιουλίου το ΕΛΙΖΑ ξεκίνησε τη λειτουργία της Γραμμής ΕΛΙΖΑ 10454, η οποία:

Θέλει να βοηθήσει εργαζόμενους που βρίσκονται κοντά σε παιδιά , που αντιλαμβάνονται ή υποψιάζονται ότι ένα παιδί παραμελείται ή/και κακοποιείται ψυχικά, σωματικά, σεξουαλικά.

, που αντιλαμβάνονται ή υποψιάζονται ότι ένα παιδί παραμελείται ή/και κακοποιείται ψυχικά, σωματικά, σεξουαλικά. Θέλει να προστατεύσει παιδιά , προσφέροντας πλαισίωση στους καλούντες, λύνοντας απορίες αναφορικά με νομικά και διαδικαστικά θέματα αναφορών περιστατικών παραμέλησης ή/και κακοποίησης.

, προσφέροντας πλαισίωση στους καλούντες, λύνοντας απορίες αναφορικά με αναφορών περιστατικών παραμέλησης ή/και κακοποίησης. Προσφέρει ψυχολογική ενδυνάμωση για τη διερεύνηση ενός περιστατικού με υποψία παραμέλησης ή/και κακοποίησης και ψυχολογική στήριξη για την ορθή αντιμετώπιση και ενδεχόμενη αναφορά του περιστατικού.

Η δημιουργία της Γραμμής ΕΛΙΖΑ 10454

Το ΕΛΙΖΑ από το 2016, έχει επενδύσει στην εκπαίδευση ενός ευρύ πεδίου επαγγελματιών που βρίσκονται καθημερινά στην πρώτη γραμμή προστασίας των παιδιών, μέσα από εθνικά προγράμματα επιμόρφωσης για την έγκαιρη αναγνώριση και την κατάλληλη διαχείριση περιστατικών κακοποίησης.

Από την 1 η Ιουλίου, το ΕΛΙΖΑ συνεχίζει την επιμόρφωση και στήριξη των επαγγελματιών, ενώ ενδυναμώνει τη θέση τους, μέσα από τη δημιουργία και λειτουργία της συμβουλευτικής Γραμμής, εθνικής εμβέλειας, ΕΛΙΖΑ 10454.

Η Γραμμή αποτελεί φυσική συνέχεια της προσπάθειας του ΕΛΙΖΑ να ευαισθητοποιήσει και να κινητοποιήσει ανθρώπους που βρίσκονται κοντά σε παιδιά, ώστε τα περιστατικά να προλαμβάνονται έγκαιρα και έγκυρα.

Ιατροί, εκπαιδευτικοί, προπονητές, babysitters, εργαζόμενοι διαφόρων ειδικοτήτων που βρίσκονται κοντά σε παιδιά, μπορούν να καλέσουν τη Γραμμή ΕΛΙΖΑ 10454, αν υποψιάζονται πως ένα παιδί κακοποιείται. Το ΕΛΙΖΑ δεν αποκλείει τη στήριξη ατόμων που βρίσκονται κοντά στα παιδιά πρόσκαιρα, όπως ομαδάρχες σε κατασκηνώσεις.

Η Γραμμή ΕΛΙΖΑ 104 54, δημιουργήθηκε και λειτουργεί με την πολύτιμη χορηγία του χρυσού χορηγού «ΔΕΗ» και του μεγάλου χορηγού «The Hellenic Initiative», καθώς και με τη συμβολή του υποστηρικτή «COSMOTE».

Ο σκοπός της Γραμμής ΕΛΙΖΑ 10454

Ψυχολογική υποστήριξη και καθοδήγηση

Οι άνθρωποι που αλληλοεπιδρούν με παιδιά, κυρίως από την επαγγελματική τους θέση - εκπαιδευτικοί, γιατροί, νοσηλευτές, φροντιστές, βρεφονηπιαγωγοί -είναι πολλαπλά επιβαρυμένοι, με πρόσθετη ευθύνη την προστασία του παιδιού και την ίδια στιγμή, του οργανισμού στον οποίο εργάζονται αλλά και του επαγγελματικού θεσμού που εκπροσωπούν.

Ο άνθρωπος που βρίσκεται κοντά σε παιδιά, είτε ως επαγγελματίας, όπως εκπαιδευτικός, προπονητής, γιατρός, είτε και ως εθελοντής, όπως ομαδάρχης σε κατασκήνωση, και καλεί στη ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΙΖΑ 10454, πλαισιώνεται προσωπικά για να μπορέσει καταρχάς να διαχειριστεί τις δικές του σκέψεις, αμφιβολίες, δράσεις, αντιδράσεις αλλά και για να μπορέσει να αποφασίσει με ποιον τρόπο θα ανταποκριθεί στο περιστατικό που τον απασχολεί.

Καθοδήγηση σχετικά με διαδικαστικά νομικά ζητήματα (εφαρμογή πρωτοκόλλων, διαδικασία και φορείς για την αναφορά, ειδικές περιπτώσεις διαχείρισης φερόμενων περιστατικών από επαγγελματίες).

Για τις επώνυμες και ανώνυμες αναφορές δίνονται κατευθυντήριες οδηγίες στο άτομο που καλεί για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να υποβάλει την αναφορά του για κάποιο περιστατικό με υποψία κακοποίησης παιδιού, καθώς και τα ονόματα και στοιχεία των φορέων, στους οποίους μπορεί να απευθύνει την αναφορά του.

Στους καλούντες παρέχεται συμβουλευτική, σε σχέση με την εφαρμογή των Πρωτοκόλλων που εφαρμόζονται «συγκεκριμένα» (in concreto), στις διαφορετικές περιπτώσεις διαχείρισης περιστατικών με υποψία κακοποίησης, ανάλογα με τη μορφή της κακοποίησης.

Οι επαγγελματίες της ΓΡΑΜΜΗΣ ΕΛΙΖΑ 1045, παρέχουν στους καλούντες βασικές κατευθυντήριες αρχές, σχετικά με ειδικά προβλεπόμενες διαδικασίες, όπως ορίζονται με νόμο, για ειδικές κατηγορίες επαγγελματιών, όπως για παράδειγμα, ο ρόλος του εκπαιδευτικού σε σχέση με το Ν. 3500/2006 για την ενδοοικογενειακή βία, κ.ά., αποσαφηνίζοντας έτσι και την «υποχρεωτικότητα» των αναφορών σε ορισμένες περιπτώσεις.

Η Μαρίνα Καρέλλα, Πρόεδρος του Δ.Σ. ΕΛΙΖΑ αναφέρει: «Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΙΖΑ 10454 προέκυψε ως φυσικό ακόλουθο του στόχου μας, που δεν είναι άλλος από την πρόληψη της κακοποίησης του παιδιού και την πρώιμη παρέμβαση, ούτως ώστε το παιδί, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να απαλλαγεί από την κακοποίηση και να αναπτυχθεί χωρίς τραύματα. Οι χειριστές της ΓΡΑΜΜΗΣ, με ενσυναίσθηση, εμπειρία και γνώσεις, θα προσφέρουν την απαραίτητη καθοδήγηση στους καλούντες που ανησυχούν για ένα παιδί που πιθανόν να κακοποιείται ή να παραμελείται και θα τους οδηγούν με ψυχραιμία, στο επόμενο βήμα, σε όφελος του παιδιού».

Η Σοφία Δήμτσα Διευθύντρια Εταιρικών Σχέσεων & Επικοινωνίας της ΔΕΗ δηλώνει: «Η ΔΕΗ στέκεται συνοδοιπόρος στο πλευρό σας για το τεράστιο έργο που προσφέρετε για τη στήριξη και φροντίδα των παιδιών την ενημέρωση για την επαγρύπνηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων καθώς και την αρωγή των οικογενειών τους, σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο. Στο πλαίσιο αυτό, η ΔΕΗ μέσω της δράσης «Ένα με το παιδί /Ένα με το

μέλλον», που έτρεξε για 2η χρονιά, συνεχίζει να στηρίζει το ΕΛΙΖΑ βοηθώντας να τεθεί σε λειτουργία η συμβουλευτική γραμμή για θέματα κακοποίησης 104 54. Από την πλευρά μας, ευχόμαστε το έργο σας να συνεχιστεί απρόσκοπτα και το ανθρωπιστικό σας όραμα να ενισχύεται και να δυναμώνει μέρα με τη μέρα».

Tina Courpas, Executive Director του The Hellenic Initiative (ΤΗΙ) δήλωσε, “The Hellenic Initiative is proud to support ELIZA in their important work on behalf of Greece’s children. The hotline will provide much needed crisis relief to the children directly affected. It is also part of ELIZA’s larger goals of making systemic change to the medical, legal, educational, and social systems that underlie this issue. The Hellenic Initiative and our global Diaspora community are proud to support Eliza in achieving these far-reaching goals”.

H Σταυρούλα Αγγελοπούλου, Διευθύντρια Βιώσιμης Ανάπτυξης και Εταιρικής Υπευθυνότητας Ομίλου ΟΤΕ σημειώνει: «Στην COSMOTE στεκόμαστε δίπλα στο ΕΛΙΖΑ τα τελευταία επτά χρόνια στηρίζοντας τον πολύτιμο αγώνα του για ευαισθητοποίηση και επαγρύπνηση των παιδιών, των εκπαιδευτικών και των γονέων σε θέματα σεξουαλικής κακοποίησης. Μέσα από το δίκτυό μας και με όχημα την τεχνολογία υλοποιούμε χρήσιμες λύσεις, όπως είναι η γραμμή 10454, που αποτελεί ένα απλό και προσβάσιμο σε όλους εργαλείο για την παροχή συμβουλών, ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάμωσης όσων βρίσκονται κοντά σε παιδιά που κινδυνεύουν. Με τη στήριξη τέτοιων πρωτοβουλιών δημιουργούμε συνέργειες, οι οποίες συμβάλλουν σε έναν κόσμο, καλύτερο για όλους».

Βρίσκεστε κοντά σε ένα παιδί που νιώθετε ότι κινδυνεύει;

Υποψιάζεστε ότι παραμελείται ή κακοποιείται;

Χρειάζεστε συμβουλή, ενδυνάμωση, καθοδήγηση;

Αν θέλετε να μάθετε τι πρέπει να κάνετε και πώς για να το προστατεύσετε

Η ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΙΖΑ 10454 σας βοηθά για να προστατεύσετε το παιδί δίπλα σας

Καλέστε στη ΓΡΑΜΜΗ ΕΛΙΖΑ 10454

Αστική χρονοχρέωση από σταθερό Cosmote, 0,171€ ανά λεπτό συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

Από άλλα δίκτυα σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας, χρέωση σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον τιμολόγιο του παρόχου