Πρώτη ματιά στο HarmonyOS 3 από τον CEO της Huawei (vid)

Ο επικεφαλής της κινεζικής εταιρείας παρουσιάζει το αύριο του λειτουργικού.

Η Huawei θα παρουσιάσει στις 27 Ιουλίου τη νέα έκδοση του λειτουργικού της συστήματος, ωστόσο ο CEO της εταιρείας (Richard Yu) έδειξε ήδη κάποια πράγματα σε ένα video που μοιράστηκε από τον προσωπικό του λογαριασμό στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Weibo.

Όπως βλέπουμε, κάθε ομάδα από εφαρμογές μπορεί να έχει πλέον ξεχωριστές καρτέλες στην κεντρική οθόνη, ενώ και ο διαχωρισμός τους γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε κάποιες να είναι άμεσα προσβάσιμες με ελάχιστες κινήσεις.

Η Huawei ξεκίνησε να επενδύει ιδιαίτερα στο HarmonyOS από τη στιγμή που τις επιβλήθηκαν κυρώσεις από την κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ και επί της ουσίας κόπηκαν οι δεσμοί με το Android και τα Google Mobile Services.

Στην παρούσα φάση βλέπουμε ένα λειτουργικό που ωριμάζει μήνα με το μήνα και εμπλουτίζεται με πολλές λειτουργίες και εφαρμογές, ακόμη και τοπικού ενδιαφέροντος.

Mr Yu shared little hint of new HMOS3 pic.twitter.com/9zpTqa5BNz