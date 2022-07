Η Ελλάδα προστέθηκε στη λίστα των «μη φιλικών χωρών» της Ρωσίας

Εκτός από την Ελλάδα, στην λίστα προστέθηκαν και η Δανία, η Σλοβενία, η Κροατία και η Σλοβακία.

Η Ελλάδα μπήκε στη λίστα των «μη φιλικών χωρών», για την Ρωσία. Συγκεκριμένα, η ρωσική κυβέρνηση διεύρυνε τον κατάλογο των μη φιλικών προς τη Ρωσία χωρών κατά των οποίων λαμβάνονται αντίμετρα μετά τα μέτρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, λόγω του πολέμου στην Ουκρανία.

Εκτός από την Ελλάδα, στην λίστα προστέθηκαν και η Δανία, η Σλοβενία, η Κροατία και η Σλοβακία. Το έγγραφο αναφέρει τον αριθμό των υπαλλήλων που μπορούν να προσλάβουν οι πρεσβείες και τα προξενεία αυτών των κρατών στη Ρωσία.

Έτσι, σύμφωνα με την παραπάνω απόφαση, τέθηκε όριο 34 ατόμων για την Ελλάδα, 20 για τη Δανία και 16 για τη Σλοβακία. Η Σλοβενία και η Κροατία δεν μπορούν πλέον να απασχολούν τοπικό προσωπικό στις διπλωματικές και προξενικές τους αποστολές.

