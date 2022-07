Τρομερή κλωτσοπατινάδα στο Magic Kingdom της Disney Florida: Μπουνιές, κλωτσιές και κεφαλοκλειδώματα (vid)

Όλα ξεκίνησαν για τη θέση στην ουρά.

Δεν πίστευαν στα μάτια τους οι επισκέπτες του θεματικού πάρκου «Magic Kingdom» της Disney Florida, καθώς ξέσπασε ένας μαζικός καυγάς, μεταξύ ανθρώπων που περίμεναν σε μια ουρά κοντά στο παιχνίδι του Πίτερ Παν.

Μπουνιές, κλωτσιές, ακόμα και κεφαλοκλειδώματα μπορεί να διακρίνει κανείς, από την άγρια μαζική συμπλοκή. Δεν έλειψαν οι τραυματίες, ενώ πολλοί έχασαν τα υποδήματά τους, την τσάντα τους κι άλλα αντικείμενα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, η συμπλοκή ξεκίνησε όταν μια κοπέλα της οικογένειας που στεκόταν στην ουρά για μια παράσταση στο θέατρο «Mickey's PhilharMagic» έφυγε για να πάρει το τηλέφωνό του από ένα ηλεκτρικό σκούτερ.

This video of a Magic Kingdom fight posted on Facebook is crazy.



But I’m with the person who filmed this. Where is security?? pic.twitter.com/rKnRAgFef2