House of the Dragon: Χαμός και δράκοι στο πρώτο trailer της σειράς

Το HBO δημοσίευσε επιτέλους το πρώτο trailer που κερδίζει τις εντυπώσεις.

Το House of the Dragon, η σειρά prequel του Game of Thrones, πλησιάζει στην πρεμιέρα της και το HBO έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο επίσημο trailer.

Βρισκόμαστε εκατοντάδες χρόνια πριν από τα γεγονότα του Game of Thrones και στο επίκεντρο βρίσκονται οι Ταργκάριεν που μάχονται για την εξουσία μέχρι να φτάσουμε στον πόλεμο που είναι γνωστός ως Dance of the Dragons.

Ταυτόχρονα, από το video παίρνουμε μια γερή γεύση των μαχών αλλά και των δράκων που γεμίζουν την οθόνη με τις πτήσεις και τις επιθέσεις τους. Το House of the Dragon είναι βασισμένο στο Fire & Blood του George R.R. Martin, θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου στο δίκτυο HBO και για την πρώτη σεζόν αναμένουμε 10 επεισόδια.