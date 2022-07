Στη Βρετανία οι δρόμοι καίνε τόσο πολύ που μία Λαμποργκίνι πήρε φωτιά (vid)

Αρχικά μύρισαν καμμένο και βγήκε καπνός και στη συνέχεια τυλίχθηκε στις φλόγες.

Πρωτόγνωρο για τη χώρα καύσωνα βιώνει η Μεγάλη Βρετανία, τη στιγμή που η πιο «καυτή» μέρα αναμένεται να είναι η αυριανή (Τρίτη, 19/7). Έχουν γίνει αναφορές για λιώσιμο ακόμα και των γραμμών των τρένο από τη ζέστη, ενώ ένας άντρας ισχυρίζεται ότι η πολυτελέστατη και ακριβή Λαμποργκίνι του έπιασε φωτιά από τη ζέστη που μαστίζει τη χώρα.

Ο Ciro Ciampi είχε βγει βόλτα με την κόρη του, με το αξίας 270.000 λιρών αμάξι του, όταν ξαφνικά μύρισαν καμμένο ενώ λίγο αργότερα είδαν να βγαίνει καπνός. Αμέσως ο οδηγός σταμάτησε στην άκρη, ενώ η κόρη του βγήκε κατευθείαν από το αμάξι και απομακρύνθηκε.

Όπως θα δείτε στο βίντεο, η Λαμποργκίνι δεν άργησε να τυλιχθεί στις φλόγες και μέχρι να μεταβεί στο σημείο η πυροσβεστική, οι φλόγες να γιγαντώσουν.

The UK is so hot right now that this Lamborghini caught fire! 😮 🔥 pic.twitter.com/IhwmpOUeyW