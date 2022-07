Απίστευτο: Πριν δύο χρόνια προέβλεψαν πως το 2050 στο Ην. Βασίλειο θα «καίγεται» από τον καύσωνα… Έγινε 28 χρόνια νωρίτερα

Κι όμως… 28 χρόνια νωρίτερα από το 2050, 2 χρόνια μόλις μετά την «υποθετική πρόβλεψη» και οι ακραίες θερμοκρασίες είναι πλέον πραγματικότητα.

Το MetOffice είναι η Μετεωρολογική Υπηρεσία του Ηνωμένου Βασιλείου και δύο χρόνια πριν, το 2020, σε μια προσπάθεια να καταγράψουν την θεαματική και καλπάζουσα κλιματική αλλαγή έκαναν μία πρόβλεψη.

Είχαν αναφέρει ότι το καλοκαίρι του 2050, η Βρετανία θα φλέγεται και θα φτάσει σε ακραίες γι αυτήν θερμοκρασίες. Είχαν επισημάνει πως «δεν είναι η πραγματική πρόγνωση του καιρού», αλλά μια υποθετική πρόβλεψη για το 2020.

Κι όμως… 28 χρόνια νωρίτερα από το 2050, 2 χρόνια μόλις μετά την «υποθετική πρόβλεψη» και οι ακραίες θερμοκρασίες είναι πλέον πραγματικότητα.

In 2020, the @metoffice produced a hypothetical weather forecast for 23 July 2050 based on UK climate projections.



Today, the forecast for Tuesday is shockingly almost identical for large parts of the country. pic.twitter.com/U5hQhZwoTi