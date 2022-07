Νέο NFT project από τον Tony Hawk στο metaverse του The Sandbox (vid)

Ο γνωστός skater ετοιμάζεται να μπει στο χώρο του blockchain.

Ο Tony Hawk αποκάλυψε πως συμμετέχει σε ένα νέο NFT project που θα έχει στόχο να δημιουργήσει το μεγαλύτερο skate park στο metverse, σε συνεργασία με το The Sandbox και την πλατφόρμα Autograph.

Η Tony Hawk Land θα είναι ένα νέο τμήμα του κόσμου του The Sandbox και περιγράφεται ως μέρος ενός virtual real state amusement park.

Οι χρήστες θα μπορούν να χρησιμοποιούν κρυπτονομίσματα για να αποκτήσουν πρόσβαση σε διάφορα σημεία της περιοχής και να αγοράζουν/εμπορεύονται αντικείμενα σε μορφή NFT.

H Autograph θα δημιουργήσει σχετικά NFTs που θα βασίζονται στον ίδιο τον Tony Hawk, στα skateboards και τον εξοπλισμό του, αλλά και στην εμφάνιση και τα ρούχα του.

Ο ίδιος ο skater δήλωσε ενθουσιασμένος που θα υποστηρίξει αυτήν την νέα τεχνολογία.

Coming soon to The Sandbox: alongside @Autograph, I’m helping to create the biggest skatepark in the #metaverse. Stay tuned for updates. pic.twitter.com/0R2ODsR4qt