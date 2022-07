Η μίνι ρετρο-κονσόλα SEGA Mega Drive Mini 2 έρχεται στις ΗΠΑ τον Οκτώβριο (vid)

Η ιαπωνική εταιρεία θα την ρίξει στην αγορά στις 27 Οκτωβρίου.

Μετά την Ιαπωνία και οι ΗΠΑ θα υποδεχτούν τη μίνι ρετρο-κονσόλα SEGA Mega Drive Mini 2, όπως ανακοίνωσε η SEGA. Η ιαπωνική εταιρεία θα προσφέρει το σύστημα μέσα από το δίκτυο της Amazon στην τιμή των 103.80 δολαρίων.

Στο πακέτο θα περιλαμβάνεται στο σύστημα και 50 κλασικά games, μαζί με τίτλους από το SEGA CD και προηγούμενες εκδόσεις της κονσόλας.

Τα παιχνίδια που έχουν επιβεβαιωθεί μέχρι στιγμής είναι τα εξής. Από το SEGA CD θα περιλαμβάνονται τα: Mansion of Hidden Souls, Shining Force CD, Silpheed και Sonic CD.

Από το SEGA Mega Drive θα περιλαμβάνονται τα: After Burner III, Alien Soldier, Bonanza Brothers: Wanted Dead or Alive, Night Striker, The Ninja Warriors, Lightening Force, Out Run, Out Runners, The Ooze, Rainbow Islands Extra, Rolling Thunder 2, Shining in the Darkness, Sonic 3D Blast, Splatterhouse 2, Super Hang On, Vectorman 2 και Virtua Racing.

Έχουν ανακοινωθεί επίσης δύο bonus games, τα: Fantasy Zone και Star Mobile.