Με Stray, Final Fantasy VII Remake και πολλά Assassin’s Creed το PS Plus τον Ιούλιο

Η Sony ανακοίνωσε τα νέα παιχνίδια της υπηρεσίας για τις κονσόλες PlayStation.

Η νέα μορφή του PlayStation Plus προσφέρει πολλές και διαφορετικές επιλογές για παιχνίδια και οι συνδρομητές έχουν ολοένα και περισσότερες επιλογές.

Η ιαπωνική εταιρεία ανακοίνωσε τα νέα δωρεάν games που θα έρθουν στα πακέτα PlayStation Plus Extra και PlayStation Plus Premium από τις 19 Ιουλίου.

Έτσι, πέραν του Stray που ήδη γνωρίζαμε, θα γίνουν διαθέσιμα την ίδια μέρα τα Final Fantasy VII Remake Intergrade, Marvel’s Avengers, αλλά και πέντε παιχνίδια Assassin’s Creed και δύο παιχνίδια Saint’s Row.

Αναλυτικά, τα παιχνίδια που έρχονται στις 19/07 είναι τα εξής.

- Assassin’s Creed: The Ezio Collection (PS4)

- Assassin’s Creed Freedom Cry (PS4)

- Assassin’s Creed IV Black Flag (PS4)

- Assassin’s Creed Rogue Remastered (PS4)

- Assassin’s Creed Unity (PS4)

- Final Fantasy VII Remake Intergrade (PS5)

- Ice Age: Scrat’s Nutty Adventure (PS4)

- Jumanji The Video Game (PS4)

- Marvel’s Avengers (PS4, PS5)

- Paw Patrol on a Roll! (PS4)

- ReadySet Heroes (PS4)

- Saints Row Gat out of Hell (PS4)

- Saints Row IV: Re-Elected (PS4)

- Spirit of the North: Enhanced Edition (PS5)

- Stray (PS4, PS5)

Στη λίστα των κλασικών games για τα μέλη του PlayStation Plus Premium θα προστεθούν και τα εξής

LocoRoco Midnight Carnival (PSP)

No Heroes Allowed! (PSP)