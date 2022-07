O Xάρης Γιακουμάτος φτιάχνει στο Butterfly το brunch ενός πραγματικού Survivor

Μετά από την εμπειρία που έζησε στο Survivor, o Xάρης Γιακουμάτος βρήκε την προσωπική του γαλήνη στην πανέμορφη αυλή του Butterfly, με το πιο χορταστικό brunch στο Χαλάνδρι.

Τροπικά δάση, πεντακάθαρα κρυστάλλινα νερά, τεράστιοι κοκοφοίνικες και απέραντες αμμουδιές. Κάπως έτσι ήταν η καθημερινότητα του Χάρη Γιακουμάτου πριν από μερικά χρόνια, όταν και τον είδαμε να συμμετέχει στον δεύτερο κύκλο του ελληνικού Survivor στον Άγιο Δομίνικο. Ο επιχειρηματίας που δραστηροποιείται στην περιοχή του Χαλανδρίου, έζησε μια μοναδική εμπειρία στο ριάλιτι επιβίωσης και επιστρέφοντας από την Καραϊβική, βρήκε την προσωπική του γαλήνη σε μια υπέροχη αυλή.

Και το όνομα αυτής, Butterfly. Σύμφωνα με τον Χάρη τίποτα δεν είναι τυχαίο στο μαγαζί. «Η προηγούμενη επιχείρησή μου λεγόταν Life, γιατί πάντα αναρωτιόμουν τι σημαίνει «ζωή». Τελικά μου απαντήθηκε αυτό το ερώτημα. Είναι ουσιαστικά το σύνολο των εμπειριών που μαζεύει ένα άτομο. Ψάχνοντας ένα όνομα γι' αυτό το μαγαζί τώρα, βρήκα ότι η «πεταλούδα» ερμηνεύεται ως αναγέννηση, γιατί από κάμπια ξαφνικά μεταμορφώνεται σε κάτι πάρα πολύ όμορφο. Το ίδιο ακριβώς συμβαίνει και στη ζωή».

To αναπάντεχο με το Butterfly, είναι πως ανοίγοντας την πόρτα του είναι σαν να βγαίνεις αυτομάτως από τους γρήγορους ρυθμούς της πρωτεύουσας και να μεταφέρεσαι κάπως μαγικά σε μια όαση. Αυτό ακριβώς ήθελε να πετύχει ο ιδιοκτήτης του. Η απουσία των τείχων στο μαγαζί σε συνδυασμό με τα πολλά φυτά που βρίσκονται τριγύρω, δημιουργούν μία καλοκαιρινή αίσθηση όλες τις εποχές του χρόνου. Παρόλα αυτά, για όσους αναρωτιούνται, ο χώρος παραμένει καλά προστατευμένος τον χειμώνα με τέντες.

«Το μαγαζί άνοιξε τον Ιούνιο του 2017 και το έστησα από το μηδέν. Φαντάσου έψαχνα ένα ένα τα έπιπλα και τα αντικείμενα μέσα από αγγελίες. Τα αγόρασα από σπίτια και όλα τους έχουν μια ιστορία να πουν», μας εξήγησε ο Χάρης Γιακουμάτος σχετικά με την ρετρό και σπιτική διακόσμηση που υπάρχει στο Butterfly.

Δύο πράγματα είναι που το κάνουν να ξεχωρίζει. Οι instagramικές γωνίες του και το εξαιρετικό του brunch. Όσον αφορά τις πρώτες, υπάρχουν μερικά σημεία στο μαγαζί που έχουν γίνει ανάρπαστα για φωτογραφίσεις στα social media. Aυτά είναι κάτω από την μεγάλη πεταλούδα - σήμα κατατεθέν του Butterfly, αλλά και στα τραπέζια κάτω από τις φράσεις με neon φώτα, που βρίσκονται κρεμασμένες στους τοίχους. «Dream like a Caterpillar, live like a butterfly» γράφει η μία επιγραφή, ενώ στην άλλη διαβάζουμε το απολύτως απαραίτητο «you only live once».

Πάμε, όμως, και μεγαλύτερο ατού του Butterfly; Φυσικά, αυτό δεν είναι άλλο από το brunch του, το οποίο ειδικά το Σαββατοκύριακο αναγκάζει τον κόσμο του Χαλανδρίου (και όχι μόνο) να σχηματίζει ουρές για να προλάβει κάποιο από τα τραπέζια του. Ευτυχώς είναι πολλά και σίγουρα όλο και κάποιο θα πετύχεις αν έρθεις από νωρίς. Τι αξίζει τώρα να δοκιμάσεις από το μενού του; Mε απόλυτη βεβαιότητα θα σου πούμε ότι πρωταγωνιστικό ρόλο παίζει το Burtterfly Plate, με scrabbled eggs, μπείκον, λουκάνικα, κρουασάν, φρούτα, pancakes και σοκολάτα, το οποίο αποτελεί το ιδανικό πρωινό για κάθε πεινασμένο επισκέπτη. Ένα «έπαθλο» που θα ζήλευαν και οι παίκτες του Survivor.

Αν τώρα θέλεις μία πιο light επιλογή, τότε δεν έχεις παρά να ρίξεις μια ματιά στη Σαλάτα Butterfly με γαλοπούλα καπνιστή, αυγό, avocado, flakes γραβιέρας και vinaigrette εσπεριδοειδών. Και για τους φαν των γλυκών το μαγαζί σερβίρει το Pancake Tower, με πέντε pancakes, γκοφρέτες, τριμμένο μπισκότο και πραλίνα σοκολάτας. Ένα πιάτο που το θες δικό σου και αξίζει να το μοιραστείς μόνο στα social. Με κανέναν άλλο.

Ανοιχτό από τις 7 το πρωί για καφέ και πρωινό, μέχρι αργά το βράδυ για κοκτέιλ, είναι λογικό πως στη μπάρα και τα τραπέζια του Butterfly, ο κόσμος αλλάζει, δουλεύει, συζητάει, κοινωνικοποιείται, γίνεται μια παρέα. Άλλωστε η flirty διάθεση του μαγαζιού είναι διάχυτη. Αυτό φαίνεται κι από τη λίστα των εξωτικών του κοκτέιλ, τα οποία σε ταξιδεύουν σε τροπικούς προορισμούς, σε χαλαρώνουν και σε παρασύρουν σε ένα ασύγκριτο παιχνίδι γεύσεων και αισθήσεων.

Κάτι ήξερε ο Χάρης Γιακουμάτος και επέμενε να μπει στη λίστα των κοκτέιλ το survivorικό After Taste, το οποίο σερβίρεται μέσα σε έναν ανανά και είναι ό,τι πρέπει για τις καλοκαιρινές βραδιές σου. Παράλληλα, στη λίστα υπάρχουν πολλές ευφάνταστες επιλογές όπως το Bubble Land, το οποίο γαρνίρεται με μαλλί της γριάς ή το Fuego, το οποίο είναι αποκλειστικά για όσους το προτιμούν καυτό.

Εκτός φυσικά από τα παραπάνω φαγητά και ποτά, μπορείς να βρεις δεκάδες ακόμη επιλογές (μπαίνοντας στο ψηφιακό μενού του) για να ικανοποιήσεις κάθε γευστικό σου κάλυκα, οποιαδήποτε ώρα της ημέρας.

Butterfly All Day Bar, Λεωφόρος Πεντέλης και Στρατάρχου Παπάγου 5, Χαλάνδρι, Τηλ.: 2106896007

Φωτογραφίες: Χρήστος Παναγόπουλος