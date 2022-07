Off The Hook: Το μεγαλύτερο Hip Hop Festival επιστρέφει και ανεβάζει τον πήχη!

Το Off The Hook festival επιστρέφει πιο δυνατό από ποτέ στις 2 και 3 Σεπτεμβρίου 2022, στην αυθεντική του μορφή, για ένα διήμερο αφιερωμένο στην κουλτούρα της hip hop σκηνής.

Κορυφαίοι καλλιτέχνες από την Ελλάδα, την Ευρώπη και την Αμερική δίνουν ραντεβού για μια γιορτή που θα μείνει σε όλους αξέχαστη. Οι μάσκες έπεσαν, οι αποστάσεις εξαφανίστηκαν, τα right vibes επέστρεψαν και η Τεχνόπολη είναι έτοιμη να μας υποδεχτεί.

Το φετινό lineup που αναμένεται να ξεσηκώσει είναι εδώ: Central Cee (UK), Dave East (US), Bloody Hawk, Βέβηλος, Ricta, Buzz x Dolos, Dani Gambino x DJ The Boy, Εθισμός x Golden Child, Jeru The Damaja (US), Vlospa, Wang, Kurupt (Tha Dogg Pound, US), Ζήνων, Ras Kass (US), Moose, Nume, Expe και άλλα εξίσου δυνατά ονόματα που θα ανακοινωθούν σύντομα.

Η hip hop ενέργεια είναι έτοιμη να εκραγεί! Να είστε όλοι εκεί!

Το #offthehookfestival έχει καθιερωθεί ως το μεγάλο ετήσιο ραντεβού της αγαπημένης μας κουλτούρας! Μην χάσετε την ευκαιρία να γίνετε μέρος της ιστορίας και να ζήσετε την απόλυτη Off The Hook εμπειρία, στην αυθεντική της εκδοχή.

Off The Hook Festival | Αναλυτικό πρόγραμμα



1η μέρα | 02 Σεπτεμβρίου 2022

Central Cee (UK)

Ricta

Dani Gambino x DJ The Boy

Vlospa

Ζήνων

Kurupt (The Dogg Pound, US)

Rass Kass (US)

Nume

Expe

+ more tba

2η μέρα | 03 Σεπτεμβρίου 2022

Dave East (US)

Bloody Hawk

Βέβηλος

Buzz x Dolos

Εθισμός x Golden Child

Jeru The Damaja (US)

Wang

Moose

+ more tba

Off The Hook Festival | Εισιτήρια

Μονοήμερα Early-birds: 25 ευρώ

Διήμερα Early-birds: 40 ευρώ

Μείνετε συντονισμένοι στο www.offthehook.gr.

Off The Hook Instagram

Off The Hook Facebook

Προπώληση εισιτηρίων αποκλειστικά από το viva.gr και το δίκτυο μεταπωλητών του.

*Σύντομα θα ανακοινωθούν πληροφορίες και για hard-copy εισιτήρια.