Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Haven από το PlayStation

Η ομάδα της Jade Raymond στην αγκαλιά της Sony.

Η Sony ανακοίνωσε πως ολοκλήρωσε την εξαγορά της Haven Studios, της ομάδας που δημιούργησε τον Μάρτιο του 2021 η Jade Raymond, η συνδημιουργός της σειράς Assassin’s Creed.

Η Sony είχε ανακοινώσει τα πλάνα της για εξαγορά της ομάδας από τον φετινό Μάρτιο, ωστόσο η διαδικασία τελείωσε μόλις πριν από μερικές ημέρες και έτσι έγιναν πλέον και οι επίσημες ανακοινώσεις.

H Haven είχε δηλώσει από την πρώτη στιγμή την πρόθεσή της για συνεργασία με το PlayStation και έχει επιβεβαιωθεί πως ασχέτως της εξαγοράς, ετοίμαζε ένα νέο AAA multiplayer game για το PS5.

H ίδια η ιαπωνική εταιρεία το έχει περιγράψει ως μια νέα «live service εμπειρία για το PlayStation σε έναν ανοιχτό κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται και προσφέρει πολλές επιλογές για αλληλεπίδραση», χωρίς να δώσει κάποια πιο συγκεκριμένη πληροφορία. Αυτή τη στιγμή η Haven αριθμεί περί τους 100 υπαλλήλους και μέσα σε αυτούς βρίσκονται και αρκετοί συνεργάτες της Raymond από την εποχή της Ubisoft, όπως ο Jalal El Mansouri (Rainbow Six: Siege).

Τέλος, αναφέρθηκε από την Raymond και η πολύ στενή συνεργασία με τον αρχιτέκτονα του PS5, Mark Cerny.

It's official! The agreement to acquire Haven has closed. Welcome to the PlayStation Studios family, @HavenStudiosInc! pic.twitter.com/rLFjsRYWdy