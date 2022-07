Ενεργοποιήθηκαν τα reactions στα μηνύματα του WhatsApp

Οι χρήστες μπορούν πλέον να αντιδρούν με διαφορετικούς τρόπους.

Η Meta δεν είχε ρίξει μεγάλο βάρος στο θέμα των αντιδράσεων για τα μηνύματα που ανταλλάζουν οι χρήστες στο WhatsApp και πλέον η εταιρεία φαίνεται πως προσφέρει νέες επιλογές.

Έτσι, μέσα από μια απλή ανακοίνωση που έγινε από τον λογαριασμό της πλατφόρμας στο Twitter, αποκαλύφθηκε πως όλοι όσοι αξιοποιούν το app θα έχουν τη δυνατότητα να αντιδράσουν με έξι διαφορετικά εικονίδια σε κάθε μήνυμα που λαμβάνουν, με μια διαδικασία που θυμίζει έντονα το Facebook και το Facebook Messenger.

Μπορείτε να δείτε πως λειτουργεί ο μηχανισμός μέσα από το παρακάτω video, όσο περιμένετε τη διάθεση των σχετικών emojis στο iOS ή Android smartphone σας.

Since you asked…



... all emoji Reactions are here! We’re feeling about it.



Starting to roll out now to Android and iOS pic.twitter.com/Opk7x0n0VP