Έτοιμο το The Last of Us Part 1, στην τελική ευθεία για κυκλοφορία (vid)

Η νέα παραγωγή του PlayStation ετοιμάζεται να επιστρέψει.

Η Naughty Dog, το πολυ-βραβευμένο studio του PlayStation, ανακοίνωσε πως η δουλειά της για το The Last of Us Part 1 τελείωσε και πως το παιχνίδι ολοκληρώθηκε.

Έτσι, μπήκε στο στάδιο να γίνει gold, να δημιουργηθεί η σχετική μήτρα, η οποία και θα σταλεί στο εργοστάσιο παραγωγής για να αρχίσουν να παράγονται τα αντίτυπα που θα βγουν στην αγορά.

Το παιχνίδι είναι remaster της έκδοσης του πρώτου The Last of Us και θα προσφέρει βελτιωμένα γραφικά και επιδόσεις στο PS5 και τo PC, εκμεταλλευόμενο και σύγχρονες τεχνολογίες απεικόνισης.

Ο τίτλος αναμένεται αρχικά στην new-gen κονσόλα στις 2 Σεπτεμβρίου, ενώ αργότερα θα ακολουθήσει και η έκδοση για υπολογιστές.

Στη χώρα μας, το game θα κυκλοφορήσει με ελληνικό εξώφυλλο, ελληνικό μενού, ελληνικούς υπότιτλους, αλλά και για πρώτη φορά και με ελληνικές φωνές για τους ήρωες.

Thrilled to announce The Last of Us Part I has gone gold!



Congratulations to the Dogs and our partners @PlayStation who contributed their passion and talent to the growing world of #TheLastofUs! pic.twitter.com/PGd9ezWuZC