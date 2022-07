Η Microsoft σχεδίασε ειδικό Xbox Series S για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο και τη σειρά Rise και το χαρίζει (vid)

Νέα συνεργασία για την αμερικανική εταιρεία και μοναδική ευκαιρία για έναν fan.

H ομάδα του Xbox συνεργάστηκε με αυτήν της Disney για να γιορτάσει την διάθεση της ταινίας Rise στην συνδρομητική πλατφόρμα Disney+.

Έτσι, κατασκευάστηκε ένα ειδικό Xbox Series S και δημιουργήθηκε ένα ειδικό πακέτο σε συνεργασία με την UpSpec Gaming.

Σε αυτό περιλαμβάνεται τόσο η κονσόλα που έρχεται στα χρώματα και σχέδια του Έλληνα αθλητή, αλλά και μια φορητή οθόνη, μία θήκη μεταφοράς και ένα σετ ασύρματων ακουστικών.

Όσοι ενδιαφέρονται μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στο διαγωνισμό και να διεκδικήσουν έως και τις 28 Ιουλίου το πακέτο μέσω ενός διαγωνισμού που «τρέχει» στα social media του Xbox.

Enter for your chance to win your own specially-designed @upspecgaming Xbox Series S travel case celebrating Disney’s RISE by following & retweeting with #DisneyRiseXboxSweepstakes



Ages 18+. Ends 7/28/22. Rules: https://t.co/3NC7U4PGGC pic.twitter.com/5tkTV9E6Re