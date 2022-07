Kojima Productions: Κινείται νομικά απέναντι σε όσους συνδέουν τον Hideo Kojima με τη δολοφονία του Σίνζο Άμπε

Το μπέρδεμα συνεχίζεται και φαίνεται πως οι υπαίτιοι θα πληρώσουν.

Τις προηγούμενες ημέρες δημιουργήθηκε ένα τεράστιο μπέρδεμα με κάποια ΜΜΕ που συνέδεσαν τον Ιάπωνα δημιουργό videogames Hideo Kojima (Metal Gear Solid, Death Stranding) με τη δολοφονία του πρώην Ιάπωνα πρωθυπουργού Σίνζο Άμπε.

Η… πηγή του κακού ήταν ο ακροδεξιός Γάλλος πολιτικός Νταμιάν Ριου, ο οποίος έκανε ένα σχετικό tweet και παρουσίαζε διάφορες στιγμές του Kojima ως εικόνες από τη ζωή του δολοφόνου.

In a now deleted tweet, French far-right politician Damien Rieu accused the far-left of murdering Japanese prime minister Shinzo Abe and used photos of game developer Hideo Kojima instead of pictures of the current suspect Tetsuya Yamagami pic.twitter.com/2zpmL5kVnD

Την πληροφορία αυτή αξιοποίησαν διάφορα ΜΜΕ σε όλο τον πλανήτη και παρουσίασαν τον Kojima ως δολοφόνο, αν και ο πολιτικός προσπάθησε να μαζέψει τα ασυμμάζευτα, δημοσιεύοντας και ένα απολογητικό μήνυμα όπου ζητούσε συγγνώμη από τον ίδιο τον Kojima και τους φίλους του Metal Gear.

Αποτέλεσμα των ρεπορτάζ ήταν το όνομα του δημιουργού να γίνει trend στο Twitter, με πάνω από 35.000 αναρτήσεις να συζητούν το θέμα. Αν και σε πρώτο επίπεδο τόσο ο Kojima όσο και η εταιρεία του δεν αντέδρασαν, μέσα στο Σαββατοκύριακο έκαναν επίσημη τοποθέτηση σημειώνοντας πως θα σκεφτούν σοβαρά να κινηθούν νομικά ενάντια σε «κάποιες περιπτώσεις» και σε κάποια fake news.

#KojimaProductions strongly condemns the spread of fake news and rumors that convey false information. We do not tolerate such libel and will consider taking legal action in some cases. pic.twitter.com/fDi0FR9kB0