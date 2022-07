O Έλον Μασκ ακυρώνει την συμφωνία εξαγοράς του Twitter, στην αντεπίθεση η διοίκηση της πλατφόρμας

Με μηνύσεις απαντάει η εταιρεία στην αναστάτωση που προκάλεσε ο μεγιστάνας.

Ο Έλον Μασκ έκανε τελικά πίσω και ανακοίνωσε πως ακυρώνει την πρόταση για συμφωνία εξαγοράς του Twitter, η οποία και απασχόλησε ιδιαίτερα τα ΜΜΕ σε όλο τον πλανήτη.

Ο μεγιστάνας αποκάλυψε πως αποσύρει την πρόταση 44 δισεκατομμυρίων δολαρίων επικαλούμενος παραβιάσεις σε πολλές διατάξεις της συμφωνίας και ψευδή και παραπλανητικά στοιχεία εκ μέρους της πλατφόρμας.

Η εξέλιξη αυτή προκάλεσε πτώση της τάξης του 6% στη μετοχή του Twitter και όπως ήταν λογικό, η εταιρεία ετοιμάζεται να βγει στην αντεπίθεση.

Ο πρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου της εταιρείας, Μπρετ Τέιλορ, ανακοίνωσε πως η εταιρεία θα κινηθεί νομικά αφού είναι αποφασισμένη να κλείσει τη συμφωνία στο ποσό που είχε συμφωνηθεί με τον Μασκ.

Υπάρχει δε η πεποίθηση πως και τα δικαστήρια θα δικαιώσουν το Twitter, καθώς η πλευρά του Μασκ θα κληθεί να αποδείξει στην αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς πως υπήρξε παραβίαση του deal από… τους απέναντι. Ακόμη και αν τα καταφέρει, πάντως, θα πρέπει να πληρώσει ένα ποσό της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων στο Twitter.

The Twitter Board is committed to closing the transaction on the price and terms agreed upon with Mr. Musk and plans to pursue legal action to enforce the merger agreement. We are confident we will prevail in the Delaware Court of Chancery.