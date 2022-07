Μεγάλη πυρκαγιά σε πάρκο της Ρώμης: Σειρά εκρήξεων σε στοιβαγμένα αυτοκίνητα

Δεν υπάρχουν θύματα, αλλά αποφασίστηκε η προληπτική εκκένωση πέντε πολυκατοικιών.

Πυρκαγιά ξέσπασε, το Σάββατο (9/7)), σε πάρκο της περιφερειακής συνοικίας Τσεντοτσέλε, στη Ρώμη της Ιταλίας.

Μπορεί να διακρίνει, κανείς, το σύννεφο μαύρου καπνού, και από την περιοχή της Τσινετσιτά, όπου βρίσκονται τα γνωστά τηλεοπτικά στούντιο. Πρόκειται, ουσιαστικά, για τις ανατολικές συνοικίες της Αιώνιας Πόλης.

Όπως μεταδίδουν τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, η φωτιά επεκτάθηκε σε κέντρο διάλυσης αυτοκινήτων, προκαλώντας σειρά εκρήξεων, στα στοιβαγμένα οχήματα.

A large #fire broke out this afternoon in #Rome in the Via Casilina area (reportedly in an auto scrapyard). The dense cloud of smoke is visible throughout most of the city. #Roma #Incendio pic.twitter.com/Ae5zQmgfh6