Ο Καμαβινγκά της Ρεάλ στην πασαρέλα με την Κιμ Καρντάσιαν, την Νικόλ Κίντμαν και την Ντούα Λίπα (vid)

Η επίδειξη μόδας έλαβε χώρα στο Παρίσι και ο μέσος της Ρεάλ έκλεψε την παράσταση, καθώς έγινε και ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παρουσίασε σε πασαρέλα ρούχο του συγκεκριμένου οίκου.

Ο παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης Εντουάρντο Καμαβινγκά, άφησε για λίγο την μπάλα και το γρασίδι και πήρε ρόλο... μοντέλου σε επίδειξη μόδας.

Eduardo Camavinga becomes the first footballer to walk for Balenciaga during Paris Fashion Week 😎 pic.twitter.com/rjMOnAgW4z

Συγκεκριμένα ο 19χρονος Γάλλος διεθνής, έλαβε μέρος στην εβδομάδα μόδας στο Παρίσι και μοιράστηκε την πασαρέλα με επώνυμες όπως η Κιμ Καρντάσιαν, η Νικόλ Κίντμαν και η Dua Lipa.

Ο μέσος της Ρεάλ Μαδρίτης φόρεσε μια δημιουργία Balenciaga, και μάλιστα έγινε ο πρώτος ποδοσφαιριστής που παρουσιάζει ρούχο του συγκεκριμένου οίκου σε επίδειξη μόδας. Άλλωστε θα μπορούσε να είναι και μοντέλο, αφού έχει εξαιρετικό σώμα, ως αθλητής.

.@Camavinga becomes the first footballer to ever walk for @BALENCIAGA aged just 19.



Footballers setting new levels on the fashion scene 👏 pic.twitter.com/Z8rTR51aIU