Απόκοσμο «φαινόμενο» στις ΗΠΑ: Οι ουρανοί βάφτηκαν πράσινοι (vid)

Οι κάτοικοι στο Sioux Falls στη Νότια Ντακότα είδαν έκπληκτοι το παράξενο αυτό «φαινόμενο» την Τρίτη 5 Ιουλίου, λίγο πριν «χτυπήσουν» την περιοχή καταιγίδες.

Με το στόμα ανοιχτό έχουν μείνει οι Αμερικανοί βλέποντας τον ουρανό πάνω από τα κεφάλια τους να έχει γίνει πράσινος και να έχει μία λάμψη.

Αυτό το «φαινόμενο» έκανε την εμφάνισή του, λίγο πριν τις έντονες καταιγίδες που έπληξαν πολλές περιοχές, με αποτέλεσμα να κοπεί και η ηλεκτροδοσία.

Ο Isaac Longley, μετεωρολόγος στο AccuWeather, είπε στη DailyMail: «Αν και είναι σχετικά συνηθισμένο να βλέπουμε αυτούς τους πράσινους ουρανούς, ειδικά στις πεδιάδες, αυτή τη φορά εμφανίστηκαν ακόμη και πιο πράσινοι από το σύνηθες.

Αυτό φυσικά τράβηξε την προσοχή πολλών που δεν είχαν δει ποτέ τόσο πράσινους ουρανούς. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, οι πράσινοι ουρανοί κράτησαν για περίπου 10 με 20 λεπτά καθώς οι καταιγίδες πλησίαζαν την πόλη Sioux Falls».

Σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, οι πράσινοι ουρανοί οφείλονταν στο λεγόμενο derecho, μια γρήγορα κινούμενη, έντονη ανεμοθύελλα που συμβαίνει παράλληλα με τις καταιγίδες.

The sky turned green yesterday in Sioux Falls, SD, USA , interesting times 🧐 pic.twitter.com/4lkpknQn1S

Εξηγώντας τι προκαλεί το φαινόμενο, ο Longley πρόσθεσε: «Οι καταιγίδες τείνουν να εμφανίζονται αργότερα μέσα στην ημέρα λόγω της ενέργειας του ήλιου. Η διάρκεια της ημέρας βοηθά στην τροφοδοσία τους.

Ο ήλιος εμφανίζεται πιο κόκκινος αργότερα μέσα στην ημέρα καθώς πλησιάζει στον ορίζοντα. Ωστόσο, το φως κάτω από ένα σύννεφο φαίνεται μπλε λόγω της διασποράς από σταγονίδια νερού. Όταν το μπλε φως φωτίζεται από το κόκκινο φως του ήλιου που ετοιμάζεται να δύσει, γίνεται πράσινο. Γι' αυτό ορισμένες καταιγίδες έχουν αυτή την πρασινωπή απόχρωση».

And here’s a messy phone pano of the green monster over Sioux Falls yesterday. Teaser for Strange Things Season 5? pic.twitter.com/W2ElwChZd8