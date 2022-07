Ο Κάρλος Σαντάνα κατέρρευσε στη σκηνή: «Προσευχηθείτε για αυτόν» (vid)

O θρυλικός κιθαρίστας Κάρλος Σαντάνα, κατέρρευσε στη σκηνή του Pine Knob Music Theatre στο Κλάρκστον.

Τρομακτικές στιγμές έζησαν όσοι είχαν πάει στο Pine Knob Music Theatre στο Κλάρκστον, προκειμένου να παρακολουθήσουν τον Κάρλος Σαντάνα.

Ο θρυλικός κιθαρίστας που πλέον είναι 74ων ετών, κατέρρευσε την ώρα που βρισκόταν στην σκηνή, με αποτέλεσμα να σπεύσουν στο σημείο γιατροί και να προκληθεί έντονη ανησυχία για την κατάστασή του.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν δημοσιεύματα στις ΗΠΑ, κάποιος από το μικρόφωνο ζήτησε από τους θεατές να προσευχηθούν για τον θρυλικό κιθαρίστα, ο οποίος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, χαιρετώντας τους θαυμαστές του.

Carlos Santana waved to clapping fans as he’s helped off the stage pic.twitter.com/YA55N4QCZe