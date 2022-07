Ο μακελάρης του «Χάιλαντ» Παρκ σχεδίαζε επί εβδομάδες τη φονική επίθεση: Είχε μεταμφιεστεί σε γυναίκα

Ο Ρόμπερτ Κρίμο, 22 ετών, είχε ντυθεί με γυναικεία ρούχα για να κρύψει τα τατουάζ του αλλά και για να καταφέρει να διαφύγει ευκολότερα.

Ο δράστης της πολύνεκρης επίθεσης στο Χάιλαντ Παρκ, κοντά στο Σικάγο, σχεδίαζε «επί εβδομάδες» τη σφαγή και είχε μεταμφιεστεί σε γυναίκα για να μην τον αναγνωρίσουν, ανακοίνωσε σήμερα η αστυνομία.

Ο Ρόμπερτ Κρίμο, 22 ετών, είχε ντυθεί με γυναικεία ρούχα για να κρύψει τα τατουάζ του αλλά και για να καταφέρει να διαφύγει ευκολότερα, σύμφωνα με έναν αξιωματούχο της τοπικής αστυνομίας.

Οι εισαγγελικές αρχές προτίθενται να ανακοινώσουν αργότερα σήμερα τις κατηγορίες που αντιμετωπίζει ο 22χρονος.

