Πόσο άτυχη: Τη μέρα που αρραβωνιάστηκε, οι πυροσβέστες των ΗΠΑ τής έκοψαν το δαχτυλίδι καθώς πρήστηκε το δάχτυλό της και σφήνωσε (vid)

Η βραδιά αρραβώνων δεν εξελίχθηκε καλά, καθώς το δάχτυλο της κοπέλας πρήστηκε και το δαχτυλίδι την πίεζε αφόρητα με αποτέλεσμα να πονάει.

Από τη μία ίσως να φταίει ο γαμπρός που (μάλλον) δεν πήρε σωστά μέτρα για το μέγεθος του δαχτυλιδιού. Από την άλλη μπορούμε να μιλήσουμε και για καθαρή ατυχία. Όπως και να χει, θα μπορούσε να είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα για την κοπέλα από τις ΗΠΑ, αλλά δεν εξελίχθηκε τόσο καλά.

Ο σύντροφός της έφτιαξε ένα ωραίο τελετουργικό, με τους φίλους τους να κρατάνε πυροτεχνήματα και εκείνον να γονατίζει και να της περνάει στο δάχτυλο το δαχτυλίδι των αρραβώνων τους.

Firefighters cut stuck ring off woman's swollen finger on day of engagement pic.twitter.com/2Cy2fDD8uU