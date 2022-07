Οι παρευρισκόμενοι έτρεχαν πανικόβλητοι, ενώ εκφράζονται φόβοι για θύματα.

Πυροβολισμοί ακούστηκαν κατά τη διάρκεια της παρέλασης για την 4η Ιουλίου στο Χάιλαντ Παρκ, ένα προάστιο του Σικάγο, ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Λέικ.

Η αστυνομία του Χάιλαντ Παρκ κάλεσε τους πολίτες να μην πλησιάζουν στην περιοχή όπου ακούστηκαν οι πυροβολισμοί.

Η παρέλαση διακόπηκε ξαφνικά, όταν ακούστηκαν πυρά, μόλις 10 λεπτά αφότου είχε ξεκινήσει, στις 10 το πρωί τοπική ώρα. Εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να τρέχουν πανικόβλητοι για να καλυφθούν, ανέφερε η εφημερίδα Chicago Sun-Times.

Ένας ρεπόρτερ της εφημερίδας είπε ότι είδε τρεις αιμόφυρτους ανθρώπους καλυμμένους με κουβέρτες και ότι οι τραυματίες είναι τουλάχιστον πέντε.

Πολλοί αυτήκοοι μάρτυρες είπαν ότι άκουσαν πολλούς πυροβολισμούς, με έναν από αυτούς να κάνει λόγο για περισσότερους από 20.



Μια πηγή των υπηρεσιών ασφαλείας είπε στο τηλεοπτικό δίκτυο Fox 32 ότι υπάρχει ένας νεκρός και πολλοί τραυματίες. Την ίδια πληροφορία, περί ενός νεκρού, μετέδωσε και το τηλεοπτικό δίκτυο WGN TV.

Μια παραγωγός του τηλεοπτικού καναλιού CBS-2, που βρισκόταν στο σημείο, η Ελίσα Κάουφμαν, είπε ότι «όλοι έτρεχαν, κρύβονταν και ούρλιαζαν».

«Οι άνθρωποι φώναζαν ότι υπάρχει ένας σκοπευτής», είπε μια κάτοικος του Χάιλαντ Παρκ, η Ντέμπι Γκλίκμαν, στο πρακτορείο Associated Press. «Έτσι αρχίσαμε να τρέχουμε. Απλώς τρέξαμε. Έγινε χάος εκεί πέρα». Η Γκλίκμαν είπε πάντως ότι δεν άκουσε κανέναν θόρυβο, ούτε είδε κάποιον τραυματισμένο.

Mass shooting reported at the 4th July Parade at Highland Park, Illinois, United States. Over 25 rounds fired at the parade. Suspect believed to be a male with large yellow backpack. 250 mass shootings in United States in 2022. Three were killed yesterday in Denmark shootout. pic.twitter.com/vsDLh8lRWr