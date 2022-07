Όταν το OCD χτυπάει «κόκκινο» με την καθαριότητα: Τι πρέπει να προσέξεις στις φετινές σου διακοπές

Η εμμονή μας τη σήμερον ημέρα με την καθαριότητα έχει μεγαλώσει και κάποιες φορές το OCD μας κρούει τον κώδωνα της απολύμανσης. Ένας καλοκαιρινός οδηγός για να μείνεις μακριά από μικρόβια!

Ο Ιούλιος είναι ήδη εδώ και οι περισσότεροι από εμάς έχουμε ήδη καταστρώσει τα πλάνα των καλοκαιρινών μας διακοπών. Ο χρόνος μετράει αντίστροφα κι εμείς περιμένουμε καρτερικά την τελευταία ημέρα στο γραφείο πριν την άδεια, έτσι ώστε να φύγουμε από την πόλη, να χαλαρώσουμε και να γεμίσουμε μπαταρίες ενόψει της νέας απαιτητικής σεζόν.

Μπορεί οι τιμές στα νησιά να έχουν εκτοξευτεί το τελευταίο διάστημα, ωστόσο λίγο πολύ όλοι κάπου θα πάμε. Είτε σε κάποιο φιλικό σπίτι στην επαρχία είτε σε ένα κατάλυμα κοντά στη θάλασσα, όμως, οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζουμε μέσα στην πανδημία με τον κόβιντ και τα μικρόβια ανάμεσά μας, παραμένουν οι ίδιοι.

Αν ανήκεις, λοιπόν, κι εσύ στην κατηγορία που ανησυχείς πολύ και για τα πάντα, τότε υπάρχουν μερικά συγκεκριμένα πράγματα, τα οποία δεν πρέπει με τίποτα να ξεχάσεις στις φετινές διακοπές.

Στο πλοίο - αμάξι - λεωφορείο

Αρχικά θα πρέπει να εστιάσουμε στο μέσο μεταφοράς μας. Από το αυτοκίνητό μας, μέχρι το λεωφορείο ή το πλοίο που θα μας μεταφέρει στον τόπο των διακοπών μας, θα πρέπει να είμαστε αρκετά προσεκτικοί με το τι αγγίζουμε. Δεν είναι άλλωστε εποχές για πειράματα. Ήξερες για παράδειγμα ότι το τιμόνι και οι χειρολαβές στις πόρτες είναι τα δύο πιο βρώμικα σημεία του αυτοκινήτου μας και θέλουν συχνό καθάρισμα; Γι’ αυτό χρειάζεται να έχουμε μαζί το Dettol Spray 2 σε 1 για χέρια και επιφάνειες σε κάθε ταξίδι, το οποίο εξουδετερώνει το 99,9% των βακτηρίων και ιών.

Παρόμοια, όμως, είναι η κατάσταση και στα πλοία ή στα λεωοφορεία, όπου τα καθίσματα - αν και καθαρίζονται τακτικά - αποτελούν συχνά εστία μικροβίων. Καλό θα ήταν να τα αγγίζουμε όσο γίνεται λιγότερο ή να τα καθαρίζουμε.

Στο δωμάτιο του ξενοδοχείου

Κάθε φορά που μπαίνουμε στο δωμάτιο είναι σημαντικό να πλένουμε καλά τα χέρια μας. Κάτι που μάθαμε κατά τη διάρκεια της καραντίνας, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να κάνουμε.

Ειδικά κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών διακοπών είναι σημαντικό την πρώτη φορά που κάνουμε check in, να καθαρίσουμε καλά τα αντικείμενα του δωματίου μας. Από το τηλεχειριστήριο της τηλεόρασης, μέχρι το πόμολο της πόρτας του μπάνιου. Επίσης, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε και το κουμπί του ανελκυστήρα, στο οποίο κρύβονται συχνά πολλά μικρόβια.

Στην παραλία

Η αλήθεια είναι πως αρκετοί ξεχνούν τους κανόνες υγιεινής στην παραλία. Θεωρούν ότι με μια βουτιά στη θάλασσα όλα είναι καλύτερα και δεν χρειάζεται να ανησυχούν. Αυτό φυσικά είναι μύθος, αφού το καλοκαιρινό μπάνιο κρύβει παγίδες. Η μεγαλύτερη από αυτές βρίσκεται στην ξαπλώστρα μας.

Κανονικά θα πρέπει πριν ξαπλώσουμε για ηλιοθεραπεία, να την καθαρίσουμε σχολαστικά ή να την ψεκάσουμε με το το Dettol Spray για να είμαστε σίγουροι και ασφαλείς. Επίσης, δεν χρειάζεται να ανησυχείς για τη μπλούζα, το μαγιό ή το σορτσάκι σου, καθώς η σύστασή του είναι τέτοια που δεν λεκιάζει τα υφάσματα. Μην ξεχνάς, όμως, και το κινητό σου τηλέφωνο, ένα αντικείμενο που το αγγίζεις συνεχώς και μπορεί εύκολα να γίνει εστία μικροβίων. Φρόντισε να το καθαρίζεις συχνά.

Τα χέρια μας

Last but not least που λένε και οι Άγγλοι είναι τα χέρια μας. Εκτός από το συχνό πλύσιμο που είναι απάραίτητο, θα πρέπει να έχουμε πάντα μαζί ένα Dettol Spray 2 σε 1 για χέρια και επιφάνειες. Έχει ιδανικό μέγεθος (90ml), χωράει σε όλες τις τσάντες, ενώ απλώνεται εύκολα και στεγνώνει αμέσως. Παράλληλα, είναι δερματολογικά ελεγμένο, κατάλληλο για την επιδερμίδα και περιέχει εκχύλισμα αλόης για απαλά χέρια.

Πριν φτιάξεις τη βαλίτσα των διακοπών σου, λοιπόν, εκτός από τα ρούχα, τα γυαλιά ηλίου, το κινητό και τα αντηλιακά, φρόντισε να έχεις μαζί σου και το Dettol Spray, τον ιδανικό σύμμαχο για το φετινό καλοκαίρι, προκειμένου να μείνεις προστατευμένος όπου κι αν είσαι.