Πρώτη ματιά στα Ορκ και σύντομο νέο trailer για τη σειρά The Lord of the Rings: The Rings of Power του Amazon

Νέο υλικό στη δημοσιότητα από τη νέα σειρά The Lord of the Rings του Amazon Prime.

Η νέα σειρά The Lord of the Rings: The Rings of Power πλησιάζει σιγά-σιγά στην πρεμιέρα της και ήρθαν στη δημοσιότητα νέες εικόνες των Ορκ, αλλά και ένα σύντομο trailer.

Η νέα παραγωγή βασίζεται στην ιστορία του Τζ. Ρ. Ρ. Τόλκιν και τα γεγονότα της λαμβάνουν χώρα αρκετά πριν από αυτά που είδαμε στις ταινίες The Lord of the Rings και The Hobbit.

Η πρεμιέρα έχει προγραμματιστεί για τις 2 Σεπτεμβρίου στη συνδρομητική πλατφόρμα Amazon Prime Video.

Παράλληλα με την αποκάλυψη της ιστοσελίδας IGN για το πως θα δείχνουν τα Ορκ, ο επίσημος λογαριασμός της σειράς στο Twitter αποκάλυψε ένα νέο σύντομο video που αναφέρει με ένα σύντομο κείμενο πως «τίποτα δεν είναι διαβολικό στην αρχή». Μπορείτε να δείτε το σχετικό απόσπασμα στη συνέχεια.