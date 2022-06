Αμερικανίδα φρίκαρε με τη νεκροψία για τον θάνατο του γιου της, μετά τη «διαβολοβδομάδα» των Πεζοναυτών

Η μητέρα μιλάει για «δολοφονία» και θέλει να δει τους υπεύθυνους της εκπαίδευσης στη φυλακή…

Δεν μπορούσε να τα χωρέσει ο νους της, τα όσα διάβαζε στη νεκροψία του γιου της, η Ρετζίνα Μιούλεν, η οποία έχασε τον 24χρονο πεζοναύτη της, μία εβδομάδα αφότου έβγαλε την «διαβολοβδομάδα» στο US Navy SEAL!

Ο 24χρονος Κάιλ πέθανε τον περασμένο Φεβρουάριο από πνευμονία στο νοσοκομείο Sharp Coronado στην Καλιφόρνια και πλέον, η μητέρα του, έχοντας στα χέρια της την επίσημη νεκροψία για τον θάνατο του γιου της, λέει πως είναι «τρομοκρατημένη» ύστερα από τα όσα πέρασε ο γιος της.

Η Ρετζίνα ζητά να τεθούν ενώπιον της δικαιοσύνης οι υπεύθυνοι της τρομακτικής εκπαίδευσης του γιου της, κατά τη διάρκεια της «διαβολοβδομάδας». Αποκάλεσε τη συγκεκριμένη πρακτική «ντροπή για τη χώρα», ενώ αναμένει και τα αποτελέσματα της έρευνας από την Εγκληματολογική Ανακριτική Υπηρεσία του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ.

Kyle Mullen, who died Feb. 4 after completing the grueling first phase of U.S. Navy SEAL training called “Hell Week,” was supposed to be the best man at his brother TJ’s June wedding. A photo of Kyle was set up at the ceremony instead.https://t.co/0QUsmcpdBz