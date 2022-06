H Konami ανακοίνωσε την επέκταση συμφωνίας της με την Μπάγερν για το eFootball videogame

Οι δύο πλευρές συμφώνησαν και προχωράνε μαζί.

Η Konami ανακοίνωσε πως ανανέωση την αποκλειστική συμφωνία συνεργασίας της με την Μπάγερν Μονάχου.

Οι δύο πλευρές ξεκίνησαν το κοινό τους ταξίδι τον Ιούλιο του 2019 και μετά από μία τριετία γεμάτη αλλαγές και για το ποδοσφαιρικό game της ιαπωνικής εταιρείας, έδωσαν ξανά τα χέρια.

Η συμφωνία περιλαμβάνει την προώθηση του τίτλου από την Μπάγερν και την τοποθέτηση της δημοφιλούς γερμανικής ομάδας στη λίστα των επίσημων συνεργατών για το ποδοσφαιρικό franchise.

Το eFootball θα είναι το μοναδικό videogame που θα περιλαμβάνει το γήπεδο Αλιάνζ Αρίνα, καθώς και της ενημερωμένες απεικονίσεις των ποδοσφαιριστών της.

Η πλευρά της Konami δήλωσε ικανοποιημένη για το deal, χαρακτηρίζοντας την Μπάγερν «ένα από τα κορυφαία ποδοσφαιρικά κλαμπ της Ευρώπης που θα συνεχίσει να συνοδεύει τις ποδοσφαιρικές ψηφιακές εμπειρίες στους φίλους του eFootball».

The German Champions have been a huge part of KONAMI's football titles over the past three years - a three years in which Bayern have enjoyed huge success on the pitch



Here's to a successful continuationpic.twitter.com/ZogEc9TuME