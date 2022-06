H HTC επιστρέφει στα smartphones με το HTC Desire 22 Pro και με έμφαση στο Metaverse (vid)

Η γνωστή εταιρεία «χτυπάει» ξανά, αυτή τη φορά με μια νέα mid-range συσκευή.

Η HTC είναι από τις εταιρείες που έχουν προσφέρει στην αγορά των smartphones πολλά και σημαντικά μοντέλα και επιστρέφει στην νέα εποχή των «έξυπνων» συσκευών με το HTC Desire 22 Pro.

Πρόκειται για ένα νέο mid-range smartphone που υποστηρίζει το οικοσύστημα Viverse και θα επιτρέπει σε χρήστες να το αξιοποιήσουν ακόμη και αν δεν έχουν κάποια συσκευή VR. Θα συνεργάζεται με το Vive Flow VR Headset για την παρακολούθηση περιεχομένου σε πιο εξελιγμένη μορφή και θα εστιάζει ιδιαίτερα στο περιεχόμενο του metaverse.

Η οθόνη του έχει διαγώνιο 6.6 ιντσών με ανάλυση 1080x2142 pixels και 120Hz refresh rate. Στην «καρδιά» του βρίσκουμε έναν Qualcomm Snapdragon 695 5G με 8GB RAM και 128GB αποθηκευτικού χώρου, αλλά και μπαταρία χωρητικότητας 4520mAh με υποστήριξη αντίστροφης φόρτισης.

Από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά ξεχωρίζουν το τριπλό camera setup στο πίσω μέρος (65MP+13MP+5MP) και η 32MP selfie camera.

Η τιμή του εκτιμάται πως θα κινείται κοντά στα 400 δολάρια και θα ξεκινήσει να κυκλοφορεί από τα τέλη της εβδομάδας στην Ταϊβάν, ενώ αναμένεται προς την ευρωπαϊκή αγορά στις αρχές του Αυγούστου.

Desire 22 pro is the phone to carry you into the future.

Learn more: https://t.co/QOev17nRSQ#htc pic.twitter.com/Hrwrp5iNmw