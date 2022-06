Χαμός με τη φωτογραφία της Νίκης Κεραμέως δίπλα στον Alice Cooper: «School's out for τηλεκπαίδευση»

Η Νίκη Κεραμέως ανέβασε μια φωτογραφία μαζί με τον Alice Cooper και τα social media πήραν «φωτιά».

Viral στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έγινε τις τελευταίες ώρες η φωτογραφία της Νίκης Κεραμέως με τον Alice Cooper.

Η υπουργός Παιδείας δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Facebook μια φωτογραφία δίπλα στον διάσημο τραγουδιστή κάτω από τον ιερό βράχο πριν τη βραδιά στο Μουσείο της Ακρόπολης, όπου συγκεντρώθηκαν οι καλλιτέχνες οι οποίοι συμμετείχαν στη συναυλία στο Ηρώδειο για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα.

Στη λεζάντα της δημοσίευσής της στο Facebook, γράφει: «Χθες, σε μία μαγική βραδιά στο Μουσείο της Ακρόπολης πριν από τη μεγάλη αποψινή συναυλία με στόχο την ευαισθητοποίηση για την επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα, μια πρωτοβουλία του Phoebus, του Desmond Child και του George Lebesis. Kαλλιτέχνες από τη διεθνή και την εγχώρια μουσική σκηνή, όπως Alice Cooper, Rita Wilson, Bonnie Tyler, Sakis Rouvas ενώνουν τις δυνάμεις και τις φωνές τους για να ακουστεί ακόμη πιο δυνατά η διεκδίκηση για την επανένωση των γλυπτών».

Μετά την δημοσίευση της φωτογραφίας το Twitter πήρε φωτιά

