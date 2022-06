Εκτροχιάστηκε τρένο στο Μιζούρι των ΗΠΑ: Πολλοί τραυματίες, μετέφερε 243 επιβάτες (vids)

Η αμαξοστοιχία εκτροχιάστηκε μετά τη σύγκρουση με απορριμματοφόρο σε ισόπεδη διάβαση.

Αρκετά βαγόνια αμαξοστοιχίας που μετέφερε σχεδόν 243 επιβάτες εκτροχιάστηκαν σήμερα στο Μιζούρι, στο κέντρο των Ηνωμένων Πολιτειών, ανακοίνωσε η σιδηροδρομική εταιρία Amtrak, η οποία κάνει λόγο για "τραυματίες", χωρίς να δίνει περισσότερα στοιχεία.

#Update: Just in - Overhead helicopter video footage's screenshots of @kmbc showing you the Amtrak train derailment in #Mendon, #Missouri, after it his a dump truck, causing 25-50 people being injured and allegedly 4 dead. pic.twitter.com/w1wG4DCtcq