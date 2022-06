Η ελληνική διαφήμιση του νέου PlayStation Plus θέτει ένα σημαντικό ερώτημα (vid)

Η πλατφόρμα ξεκίνησε τη λειτουργία της και στη χώρα μας, με σημαντικά προνόμια.

Το ανανεωμένο PlayStation Plus ξεκίνησε τη λειτουργία του και στη χώρα μας από τις 23 Ιουλίου και με την ευκαιρία της επέκτασης σε νέες αγορές, η Sony έβγαλε στη δημοσιότητα μια σχετική διαφημιστική καμπάνια.

Σε αυτήν, ο Mr. Malcolm, γιορτάζει τη διάθεση πολλών παιχνιδιών στα χέρια των παικτών και παρουσιάζει σημαντικά franchises μέσα από έξυπνες αναφορές. Τ

ο σχετικό διαφημιστικό σποτ γυρίστηκε σε 35 μέρες και σε 6 διαφορετικές τοποθεσίες, με 94 άτομα προσωπικό, 68 ηθοποιούς και 1270 props.

Το video είναι γεμάτο easter eggs και μπορείτε -αν είστε παρατηρητικοί- να εντοπίσετε πάρα πολλά παιχνίδια που έχουμε δει τα τελευταία χρόνια στις κονσόλες PlayStation.

Πλέον, τα τρία διαθέσιμα προγράμματα του PlayStation Plus έχουν ως εξής.

1) PlayStation Plus Essential: Προσφέρει τα βασικά οφέλη της υπηρεσίας, όπως διαδικτυακό παιχνίδι, δωρεάν παιχνίδια κάθε μήνα, προσφορές, πρόσβαση στην συλλογή PlayStation Plus, αποθήκευση στο cloud, Share Play και βοήθεια στα παιχνίδια

2) PlayStation Plus Extra: Προσφέρει όλα τα προνόμια του PlayStation Plus Essential, συν μια πρόσβαση σε έναν κατάλογο παιχνιδιών από τα PS4 και PS5

3) PlayStation Plus Premium: Προσφέρει όλα τα προνόμια του PlayStation Plus Extra μαζί με δοκιμαστικές εκδόσεις παιχνιδιών, αλλά και πρόσβαση σε παιχνίδια παλαιότερων κονσολών, όπως PlayStation, PS2, PS3 (μέσω cloud streaming) και PSP.