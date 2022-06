Τους 950 έφτασαν οι νεκροί από τον σεισμό στο Αφγανιστάν (vid)

Αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών του φονικού σεισμού στο Αφγανιστάν όσο περνάνε οι ώρες.

Τουλάχιστον 950 άνθρωποι σκοτώθηκαν στο ανατολικό Αφγανιστάν από τον ισχυρό σεισμό των 6,1 βαθμών που σημειώθηκε σήμερα τα ξημερώματα, δήλωσε αξιωματούχος της υπηρεσίας διαχείρισης καταστροφών, ενώ 610 άλλοι είναι τραυματισμένοι και ο απολογισμός των νεκρών αναμένεται να αυξηθεί.

Ο σεισμός ήταν μεγέθους 6,1 βαθμών, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Μεσογειακό Σεισμολογικό Κέντρο (EMSC) ή 5,9, σύμφωνα με το Αμερικανικό Ινστιτούτο Γεωφυσικής (USGS). Σημειώθηκε σήμερα στη 01:00 τα ξημερώματα (τοπική ώρα, 23:30 χθες, Τρίτη, ώρα Ελλάδας), την ώρα που πολλοί άνθρωποι κοιμόντουσαν, κοντά στα σύνορα με το Πακιστάν, επεσήμανε το USGS.

Ο σεισμός είχε επίκεντρο περίπου 44 χιλιόμετρα από την πόλη Χοστ (πρωτεύουσα της ομώνυμης επαρχίας), στο νοτιοανατολικό Αφγανιστάν, εστιακό βάθος 10 χιλιομέτρων και έγινε αισθητός σε απόσταση μεγαλύτερη των 500 χιλιομέτρων, ως το Πακιστάν και την Ινδία, ανακοίνωσε το EMSC.

Δεύτερος σεισμός μεγέθους 5,4 βαθμών σημειώθηκε σχεδόν στην ίδια περιοχή την ίδια ώρα, σύμφωνα με το USGS

«Δυστυχώς χθες το βράδυ σημειώθηκε ισχυρός σεισμός σε τέσσερις περιοχές της επαρχίας Πακτίκα, από τον οποίο σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν εκατοντάδες συμπολίτες μας και καταστράφηκαν δεκάδες σπίτια», ανέφερε ο Μπιλάλ Καρίμι, εκπρόσωπος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν, στο Twitter.

«Καλούμε όλες τις υπηρεσίες αρωγής να στείλουν αμέσως ομάδες στην περιοχή για να αποτραπεί περαιτέρω καταστροφή», πρόσθεσε.

Οι περισσότεροι θάνατοι εντοπίζονται στην επαρχία Πακτίκα, όπου 255 άνθρωποι σκοτώθηκαν και περισσότεροι από 200 τραυματίστηκαν, δήλωσε ο Σαλαχουντίν Αγιούμπι αξιωματούχος του υπουργείου Εσωτερικών.

અફઘાનિસ્તાનમાં ભૂકંપના આંચકા

6.1ની નોંધાઈ તીવ્રતા

Prayers for the people #Afghanistan where a 6.1 Richter #earthquake in #Paktika province has killed at least 200 people. Such a big natural disaster in a country reeling under extreme poverty will only make the situation worse. pic.twitter.com/2zj0tViv8A