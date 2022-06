Έρχεται νέα σειρά από τον κόσμο του Game of Thrones με πρωταγωνιστή τον Τζον Σνόου

Θα ακολουθήσει τα γεγονότα που είδαμε στην παραγωγή του HBO που ολοκληρώθηκε.

Ο κόσμος του Game of Thrones έχει πολλά ακόμη να προσφέρει και φαίνεται πως ο Τζον Σνόου θα περάσει σύντομα ξανά από τη μικρή οθόνη.

Σύμφωνα με δημοσίευμα του Hollywood Reporter, το δίκτυο HBO έχει ξεκινήσει να δουλεύει πάνω σε μια spin-off σειρά με τον Κιτ Χάρινγκτον ξανά στο ρόλο του δημοφιλούς χαρακτήρα.

Ο ίδιος δεν φαίνεται να θέλει να σχολιάσει προς το παρόν το παραμικρό, αλλά οι πληροφορίες από διάφορες πλευρές συγκλίνουν πως έχει πει το πολυπόθητο «ναι».

Η νέα σειρά θα εστιάζει στη ζωή του Σνόου εκτός Γουέστερος και σίγουρα θα μάθουμε περισσότερα για το τι ακολούθησε του φινάλε.

Σημειώνεται πως ήδη έχει προχωρήσει η παραγωγή ενός ακόμη prequel spin-off του Game of Thrones με τίτλο House of the Dragon που θα κάνει πρεμιέρα στις 21 Αυγούστου στο HBO Max.

Η εν λόγω σειρά θα εστιάσει στον Οίκο των Ταργκάρυεν 200 χρόνια πριν από τα γεγονότα της βασικής σειράς.