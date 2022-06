Creative Zen Hybrid: Με «δυνατή» μπαταρία και ANC

Νέο προϊόν από την γνωστή εταιρεία για τους λάτρεις της μουσικής on the go.

Η Creative έχει μακρά πορεία στο χώρο των ακουστικών και των προϊόντων ήχου και όπως είναι λογικό, κάθε νέο μοντέλο της έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον. Τα Creative Zen Hybrid είναι ένα νέο σετ ακουστικών που προσφέρει πολύωρη χρήση, ασύρματη συνδεσιμότητα μέσω Bluetooth 5.0 και όλα αυτά σε μια κατασκευή με βάρος λίγο πάνω από τα 270 γραμμάρια.

Στο κουτί αγοράς βρίσκουμε το ίδιο το σετ ακουστικών, μία ειδική θήκη μεταφοράς για τα ταξίδια (ιδιαίτερα χρήσιμη, πλέον), ένα καλώδιο φόρτισης τύπου USB και ένα καλώδιο jack-to-jack για ενσύρματη σύνδεση παλαιότερων συσκευών. Το πλαστικό ξεχωρίζει σε όλο το μήκος και πλάτος του κυρίως σώματος, ενώ και στο δεξί ακουστικό βρίσκουμε όλα τα πλήκτρα εντολών.

Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας του προϊόντος είναι εξαιρετική, αφού φτάνει τις 27 ώρες με την ενεργή εξουδετέρωση θορύβου ή 37 χωρίς αυτό το χαρακτηριστικό. Μία πλήρης φόρτιση του διαρκεί περί τις 2 ώρες, ενώ με την υποστήριξη ταχείας διαδικασίας, μπορείτε να εξασφαλίσετε έως και 5 ώρες λειτουργίας με 6 λεπτά στο ρεύμα.

Στα των επιδόσεων, η συσκευή τα πηγαίνει γενικότερα καλά, αν εξαιρέσει κανείς πως η ενεργή απομόνωση θορύβου δεν είναι ισάξια ακριβών μοντέλων της αγοράς (πως θα μπορούσε άλλωστε), ενώ και στα μπάσα ίσως χρειαζόταν λίγο παραπάνω ένταση.

Παρόλα αυτά, πρόκειται για μια εξαιρετική πρόταση στη μεσαία κατηγορία και τα χρήματα που απαιτεί για την αγορά του είναι τόσα ώστε να το χαρακτηρίζουμε «τίμιο».