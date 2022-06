Πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ αποκαλύπτει: «Θέλετε να συναντήσετε ποδοσφαιριστές στις διακοπές σας; Nα πάτε στη Μύκονο»

Η Μύκονος είναι «ποδοσφαιρική» σύμφωνα με τον πρώην παίκτη της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μπεν Φόστερ.

Η Μύκονος είναι ιδιαίτερα δημοφιλές και κοσμοπολίτικο νησί, γνωστό στον κόσμο όλο, όχι μόνο στην Ευρώπη και πλέον φαίνεται πως μπαίνει ακόμα ένα επίθετο δίπλα στο «νησί των ανέμων». Ποδοσφαιρικό! Αυτό το προσωνύμιο δίνει στη Μύκονο ο πρώην παίκτης της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ Μπεν Φόστερ, ο οποίος συστήνει σε όποιον θέλει στις διακοπές του να συναντήσει ποδοσφαιριστές, να πάει επισκεφτεί το γκλαμουράτο νησί της Ελλάδας.

Μιλώντας στο Fozcast, είπε χαρακτηριστικά: «Σίγουρα, η Μύκονος είναι αυτή που θα συναντήσετε πολλούς ποδοσφαιριστές. Πολλοί επίσης πηγαίνουν στην Πορτογαλία για να είμαστε δίκαιοι, πολλοί πηγαίνουν και νοικιάζουν μια βίλα ωστόσο, η Μύκονος είναι τεράστια γι' αυτό.

Αν είστε κυνηγός αυτόγραφων, απλώς πηγαίνετε στη Μύκονο περίπου στις 20:30 κάθε βράδυ και απλώς σταθείτε στη μέση».

Luke Shaw on holiday in Mykonos with Jack Grealish 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 pic.twitter.com/vaP9nWNiQt